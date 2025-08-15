毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。8月17日（日）の放送は、高橋克典と行く山梨県山中湖村の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

傘がひっくり返る程の暴風の中高橋が待っていたのは「山中湖明神山パノラマ台」。あまりの暴風雨の為サクッとタイトルコールをして、すぐにメシドラカーに乗り込む3人。

中学生の時にラグビー部の合宿で山中湖を訪れたことがあるという高橋は「結構おぞましい思い出がある」といい、「間違った昭和の体育会ラグビー部だから」と当時を振り返り、練習試合では「各地の不良たちが集まってくるわけよ。それで何にもラグビー知らない人たちと試合するわけですよ」と笑いながら当時の思い出を語る。

そんな高橋には山中湖に関する思い出がもう一つあるという。「ロケでここに泊まり込んだ時があってね、黒木瞳さんと三上博史さんと斉藤由貴ちゃんと」と豪華メンバーとのエピソードを語り始める。ロケが午前で終わった日に黒木から「克典君ご飯食べようよ」と誘われて「ご飯食べて、シャンパン1杯頼んだら止まんなくなっちゃって13時間くらい飲んでた」と豪華で豪快な思い出を語る。

本日最初のお店は「カントリータウン Mt.Fuji REAF Cafe」。甘いのもが大好きだという高橋は生クリームが添えられたバスクチーズケーキを、ペペロンチーノが大好きな兼近はこの日はメニューに載っていなかったペペロンチーノを食べて大はしゃぎ。兼近の「ウマ越英一郎！」のギャグに高橋は「なるほどね、それはいいね。高橋克典も入れてほしい」とおねだり。

ここでの話題はデビュー前の高橋のアルバイト時代について。「結構色んなバイトしてた」という高橋は「一番長かったのはガソリンスタンド」だそう。「最初は不良ばっかりで、先輩は金髪でパンチ（パーマ）のデカイリーゼントで細い髭で時給は470円だった」と笑う。その他には東京・原宿のカフェバーでバイトしていた時期もあり、風間トオルも一緒に働いていたという。「可愛い子はみんな風間君が持って行っちゃうんだよね」と当時を振り返る高橋。

デビューのきっかけを聞かれると「ミュージカル出身なんですよ」「歌が好きだったんだけど作詞作曲の才能がなかったんだよね」といい、「1歳下に尾崎豊ってのがいて、もうあの頃はシンガーソングライターじゃないとミュージシャンじゃない、みたいな」時代だったと語る。「でミュージカルのオーディションを受けて、ダンスもできます、とかウソばっかり言って」何万人かの中からオーディションに受かったという。

その後の話題は高橋の17歳になる息子との関係について。「全く会話のリズムとかが違う。すごい困ってんの、ナニ喋ってんのかなー」という高橋。「親父のいちいちが一番気に入らない時期」と思春期の息子との関係について悩んでいる様子だが「まぁ自分らの時に比べたらずっといい子だけどね、今の若い子って」と苦笑い。「僕ら若い頃ってやっぱちょっと物騒だったよね」と語る。

次に3人がやってきたのは「Patisserie HACONIWA 山中湖」。ここでは高橋の年齢についての話題に。60歳になった高橋は、同世代に「阿部寛、椎名桔平、堤真一」らそうそうたるメンバーが並ぶ。「大暴れ世代ですね！」と言われると「まぁ中暴れかな。やっぱり上の世代がまたすごかったから」と笑う。「世代で言うと誰が爽やかだったんですか？」という満島の質問には「吉田栄作さんとか」と高橋。

続いて3人が訪れたのは「暮らしの香り 山中湖アトリエ店」。素敵な香りにテンションが上がった3人は計13品を購入。本日最後のお店は、森の中にひっそりと佇むホテル併設の素敵なレストラン「Vindeation」。まるでヨーロッパのような空間で、話題は再び高橋の息子さんの話に。「俺、あれ言われてみたいんですけど」という兼近は「親父にはどうせ分かんねぇよ！って言われてみたい」という願望を口にする。「まだないですか？」と問われると「ありまくるよ」という高橋。「うらやましい」という兼近に「ずっと言われてみ？」と苦笑いする高橋。

そんな息子さんだがお笑いが大好きで、高橋が配信番組「ドキュメンタル」に出演した際には「うちのパパは人気者だって言って階段を駆け上がってきた」と微笑ましいエピソードも語られる。

■「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

【スタッフ】

チーフプロデューサー：滝澤真一郎

プロデューサー：天野英明 傅克文

演出：田村幸大

制作会社：クリエイティブ30 ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/meshidora/

公式X：https://x.com/meshidora_ntv

公式Instagram：https://www.instagram.com/meshidora_ntv/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@meshidora_ntv

公式ハッシュタグ：#メシドラ