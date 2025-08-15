自炊から仕事まで。本も書類も美しく残す高画質スタンドスキャナが19％オフ #楽天セール
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
楽天市場では、最大50％と高ポイント還元のイベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。
現在、サンワダイレクトのドキュメントスキャナーや、アイリスオーヤマのポータブル冷蔵庫など、人気のアイテムがお得に登場しています。
急冷モードも搭載、冷蔵だけでなく冷凍利用もできるアイリスオーヤマのポータブル冷蔵庫が20％ポイント還元に！
急速モードを搭載し、約14分で5℃、約25分でマイナス5℃まで冷やすことができる、IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「ポータブル冷蔵庫 40L（IPD-4B-W）」が20％ポイント還元中！
500mlのペットボトルが約28本も入る40Lの大容量で、大人数でのキャンプやレジャーでも活躍。ハンドルとキャスターがついているので持ち運びラクラク！ 操作パネルもシンプルで、温度調整も簡単です。
ポータブル電源に加えて普通車・大型車の電圧に対応しており、自宅や屋外でも使用可能。フタ部分にはバックルを採用し、フタの浮きを抑え冷気を逃さずしっかり冷やします。スマホなど充電できるUSBポートつきなのも嬉しいポイントです。
＞＞アイリスオーヤマ公式 楽天市場店 暑さ対策グッズ特集！
書類や本をそのまま撮影、スタンド型でかさばらない！ サンワダイレクトのドキュメントスキャナーが19％オフに！
紙資料をスピーディーにデータ化したい、そんなあなたにおすすめしたいサンワダイレクトの「スタンドスキャナー 400-CAM110」が8月18日13時59分までの限定で19％オフに！
上から撮影するだけでA3サイズまで対応し、本や立体物もそのまま取り込める設計。2400万画素・最大5696×4272ピクセルの高解像度で、細部までしっかり記録できます。独自の3Dノイズリダクション機能を内蔵、視覚的なノイズを抑えてクリアな画質に。照明は斜め上から照射する設計で、光沢紙の反射も軽減されます。
湾曲補正やページ自動撮影機能も搭載、スキャン作業がスムーズに進むのもポイント。OCRには非対応ですが、複数の名刺を一気に撮影できる機能や、位置合わせしやすい専用マット、本を押さえながら撮影できる手元リモコンも付属。ショートアーム構造で、使わないときも場所をとらず、書斎やオフィスにもちょうどいいサイズ感です。
＞＞サンワダイレクト楽天市場店 8月のセールは8/18（月）13:59まで！
ポイント還元＆クーポンで半額以上に!!! 防災アイテムとして自宅に備えておきたいポータブル電源＆ソーラーパネルセットが大特価中！
人気のポータブル電源「EcoFlow DELTA 3 Plus（1024Wh）」に、最大出力220Wの片面ソーラーパネルGen2がセットになったセットが、50%ポイント還元＆クーポン利用で2％オフの大特価で登場！
EcoFlowのX-Stremテクノロジーと1,500W AC入力との組み合わせで、最短56分でフル充電が可能。ソーラーパネルにはN型TOPCon太陽電池を採用し、最大25%の高い電力変換効率を実現。X-Boost機能で2000Wの電化製品にも対応しており、停電時もケトルや電子レンジが使えて安心です。
切替時間10ms未満のUPS機能に加え、荒天時にスマホ通知が届くStorm Guard機能も搭載。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用で10年の長寿命を誇り、5年間の製品保証付きで長く使える1台です。
＞＞EcoFlow公式楽天市場店 最大55％オフクーポン配布 8/15（金）23:59まで！
離れて暮らす両親と顔が見えるコミュニケーションが簡単にできる！ ボタンを押すだけのテレビ電話専用機が10％オフ！
離れて暮らす家族との“顔が見える”コミュニケーションを、ボタンひとつで叶える I-O DATA（アイ・オー・データ） の「押すだけテレビ電話機 memet（めめっと）」が10％オフに！
SIM内蔵＆Wi-Fi設定不要で、コンセントに挿すだけですぐ使える手軽さが特長の同機。操作は「連絡先ボタン」と「通話開始ボタン」の2ステップ。マイク・カメラ・スピーカー・ディスプレイ搭載で、シニアにも聞き取りやすい音声と見やすい画面を実現。最大3名まで登録できる連絡先管理も簡単です。
料金プランは利用時間に応じて3種類。ライトプラン（980円/月）、ベーシックプラン（1,480円/月）、プレミアムプラン（1,980円/月）から選択可能。通話頻度や時間に合わせて無理なく使える点も魅力ですよ。
録画最大100件、留守中も安心の「自動録画機能」搭載した パナソニック製ワイヤレスドアホンが10％ポイント還元！
配線工事なしで簡単に取り付け可能な、パナソニックの「ワイヤレステレビドアホン VS-SGZ20L」が10％ポイント還元に。
ワイヤレスモニター親機と玄関子機を無線接続することで、配線不要で設置できるドアホン。電源はパナソニック製の充電式エネループ（ハイエンドモデル6本）に対応。省電力モード「セーブ2」設定時で最大2年間使用可能なので、頻繁な電池交換の手間もないのがポイント高し。
「自動録画機能」も搭載し、留守中でも来訪者の画像を1件あたり3枚、最大100件まで保存可能。画像は約0.5秒間隔で連続記録され、万が一のときの確認にも便利です。
その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も
グルメ
なお、表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Image/Source:楽天市場