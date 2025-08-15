こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元のイベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

現在、サンワダイレクトのドキュメントスキャナーや、アイリスオーヤマのポータブル冷蔵庫など、人気のアイテムがお得に登場しています。

急冷モードも搭載、冷蔵だけでなく冷凍利用もできるアイリスオーヤマのポータブル冷蔵庫が20％ポイント還元に！

ポータブル冷蔵冷凍庫40L IPD-4B-W ホワイト

急速モードを搭載し、約14分で5℃、約25分でマイナス5℃まで冷やすことができる、IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「ポータブル冷蔵庫 40L（IPD-4B-W）」が20％ポイント還元中！

500mlのペットボトルが約28本も入る40Lの大容量で、大人数でのキャンプやレジャーでも活躍。ハンドルとキャスターがついているので持ち運びラクラク！ 操作パネルもシンプルで、温度調整も簡単です。

ポータブル電源に加えて普通車・大型車の電圧に対応しており、自宅や屋外でも使用可能。フタ部分にはバックルを採用し、フタの浮きを抑え冷気を逃さずしっかり冷やします。スマホなど充電できるUSBポートつきなのも嬉しいポイントです。

書類や本をそのまま撮影、スタンド型でかさばらない！ サンワダイレクトのドキュメントスキャナーが19％オフに！

スタンドスキャナー スキャナ A3対応 2400万画素 書画カメラ A4 ドキュメントスキャナー

紙資料をスピーディーにデータ化したい、そんなあなたにおすすめしたいサンワダイレクトの「スタンドスキャナー 400-CAM110」が8月18日13時59分までの限定で19％オフに！

上から撮影するだけでA3サイズまで対応し、本や立体物もそのまま取り込める設計。2400万画素・最大5696×4272ピクセルの高解像度で、細部までしっかり記録できます。独自の3Dノイズリダクション機能を内蔵、視覚的なノイズを抑えてクリアな画質に。照明は斜め上から照射する設計で、光沢紙の反射も軽減されます。

湾曲補正やページ自動撮影機能も搭載、スキャン作業がスムーズに進むのもポイント。OCRには非対応ですが、複数の名刺を一気に撮影できる機能や、位置合わせしやすい専用マット、本を押さえながら撮影できる手元リモコンも付属。ショートアーム構造で、使わないときも場所をとらず、書斎やオフィスにもちょうどいいサイズ感です。

ポイント還元＆クーポンで半額以上に!!! 防災アイテムとして自宅に備えておきたいポータブル電源＆ソーラーパネルセットが大特価中！

EcoFlow ポータブル電源 ソーラーパネル セット DELTA 3 Plus 1024Wh+220W 片面ソーラーパネルGen2

人気のポータブル電源「EcoFlow DELTA 3 Plus（1024Wh）」に、最大出力220Wの片面ソーラーパネルGen2がセットになったセットが、50%ポイント還元＆クーポン利用で2％オフの大特価で登場！

EcoFlowのX-Stremテクノロジーと1,500W AC入力との組み合わせで、最短56分でフル充電が可能。ソーラーパネルにはN型TOPCon太陽電池を採用し、最大25%の高い電力変換効率を実現。X-Boost機能で2000Wの電化製品にも対応しており、停電時もケトルや電子レンジが使えて安心です。

切替時間10ms未満のUPS機能に加え、荒天時にスマホ通知が届くStorm Guard機能も搭載。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用で10年の長寿命を誇り、5年間の製品保証付きで長く使える1台です。

離れて暮らす両親と顔が見えるコミュニケーションが簡単にできる！ ボタンを押すだけのテレビ電話専用機が10％オフ！

アイ・オー・データ I-O DATA 押すだけテレビ電話機 memet（めめっと）

離れて暮らす家族との“顔が見える”コミュニケーションを、ボタンひとつで叶える I-O DATA（アイ・オー・データ） の「押すだけテレビ電話機 memet（めめっと）」が10％オフに！

SIM内蔵＆Wi-Fi設定不要で、コンセントに挿すだけですぐ使える手軽さが特長の同機。操作は「連絡先ボタン」と「通話開始ボタン」の2ステップ。マイク・カメラ・スピーカー・ディスプレイ搭載で、シニアにも聞き取りやすい音声と見やすい画面を実現。最大3名まで登録できる連絡先管理も簡単です。

料金プランは利用時間に応じて3種類。ライトプラン（980円/月）、ベーシックプラン（1,480円/月）、プレミアムプラン（1,980円/月）から選択可能。通話頻度や時間に合わせて無理なく使える点も魅力ですよ。

録画最大100件、留守中も安心の「自動録画機能」搭載した パナソニック製ワイヤレスドアホンが10％ポイント還元！

Panasonic（パナソニック） テレビドアホン ワイヤレス VS-SGZ20L

配線工事なしで簡単に取り付け可能な、パナソニックの「ワイヤレステレビドアホン VS-SGZ20L」が10％ポイント還元に。

ワイヤレスモニター親機と玄関子機を無線接続することで、配線不要で設置できるドアホン。電源はパナソニック製の充電式エネループ（ハイエンドモデル6本）に対応。省電力モード「セーブ2」設定時で最大2年間使用可能なので、頻繁な電池交換の手間もないのがポイント高し。

「自動録画機能」も搭載し、留守中でも来訪者の画像を1件あたり3枚、最大100件まで保存可能。画像は約0.5秒間隔で連続記録され、万が一のときの確認にも便利です。

その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も

なお、表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Image/Source:楽天市場