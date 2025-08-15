É÷´Ö½Ó²ð¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎºÂ¤ò¼Î¤Æ¤ÆÅÔÎ©¹â¹»¼õ¸³¤ËÀìÇ°¤·¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡Ú¤¢¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î°Õ³°¤Ê³ØÎò¡Û
¡Ú¤¢¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î°Õ³°¤Ê³ØÎò¡Û
¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¤¬Âçºå³Ø·Ý¹â¤«¤éÆü½Ð¹â¹»¤ËÅ¾¹»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÈÄí»ö¾ð Âç³Ø¤ÏÌÀ¼£³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø
¡¡É÷´Ö½Ó²ð¡ÊÇÐÍ¥¡¿42ºÐ¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¡Ê´îÂ¿Àî¡Ë¤µ¤ó¤â¤É¤¦°·¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¸½ºß¡ÖZIP¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç·îÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ê42¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¡£º£´ü¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤âÌ³¤á¤ëÉ÷´Ö¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø2Ç¯¤Î»þ¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Î¤âÍÙ¤ê¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£3ºÐ¾å¤Î»Ð¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢»öÌ³½ê¤ËÍúÎò½ñ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¡¢ÅºÉÕ¤·¤¿¤Î¤¬ÍÌ¾ÎÁÍý¿Í¤Î¼þÉÙÆÁ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ÏÉ÷´Ö¤ò¼þ¤µ¤ó¤Î¿ÆÀÌ¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢¹ç³Ê¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃ¤¬½ÐÍè¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿µ¶¤Î¤Û¤É¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤é¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£Ãæ3¤Î½©¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.Æâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖB.I.G¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»³²¼ÃÒµ×¡Ê40¡Ë¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ê40¡Ë¤é¤È¤È¤âÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÍÙ¤ëµ¡²ñ¤â¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÉ÷´Ö¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤ò¿½¤·½Ð¤ë¡£¡Ö¹â¹»¼õ¸³¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÍÌ¾»äÂç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤â¹â¤¤¿Íµ¤¹»
¡Ö¤½¤Îº¢¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤òÂ¿¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÙ±Û¹â¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ÝÇ½¿Í¤Ã¤Ý¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤ò¤Ò¤É¤¯·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Á°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤ÏÅö»þ¤ÎÉ÷´Ö¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î³Ø±àÀ¸³è¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»³²¼¤äÀ¸ÅÄ¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤òÍ¥Àè¤·¡¢ËÙ±Û¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÅÔÎ©¾®´ä¹â¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£¡ÖÅÔÎ©¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃæ·ø¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÌ¾»äÎ©Âç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤â¹â¤¯¡¢¿Íµ¤¹»¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¡Ê³Ø½¬½Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢È¾Ç¯¶á¤¯¤Î¶õÇò¤ÏÉ÷´Ö¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ê¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£B.I.G¤Î³èÆ°¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢À¸ÅÄ¤Î¸å¤í¤ÇÍÙ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¹â1¤È¤Ê¤Ã¤¿É÷´Ö¤ËÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë»Å»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸Âè5¥·¥ê¡¼¥º¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤¢¤ë¡£¿´¤Ë°Ç¤òÊú¤¨¤¿À¸ÅÌ¤ò±é¤¸¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¡¢ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤¬¼¡¡¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÆâ¤Ç¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»öÌ³½ê¤Ç¤ÏCD¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡·ë¶É¡¢20Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âCD¤ò½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏË¬¤ì¤º¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö»öÌ³½êÆâ¤Ç¤³¤¦¤·¤¿°·¤¤¤Ï²¿¤«ÊÑ¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢É÷´Ö¤¬30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ä¤Ã¤È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î¸ª½ñ¤Ï³°¤µ¤ì¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï°¡ºÙ°¡Âç·ÐºÑ³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¡£¥É¥é¥Þ¤Î¼ýÏ¿¤Î¹ç´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÉðÂ¢Ìî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼ç±éµé¤ÎÌò¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¤³¤Ê¤¹Ãæ¤Ç¤ÏÃ±°Ì¤Î¼èÆÀ¤Ï¤ª¤Ü¤Ä¤«¤º¡¢·ë¶ÉÃæÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊÅÄÃæ´öÂÀÏº¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡·ÝÇ½¿Í¤Ï³ØÎò¤ÏÍÍ¡¹¡£±ÊÀ¥Î÷¤äËÌÀî·Ê»Ò¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤Ø¤Î²áÄø¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤ÏÉ¬ÆÉ¤À¡£