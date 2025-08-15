¤Ò¤È¤ê¤Ç½ÐÈÇ¼Ò¤ò±Ä¤à¼¼¸Í»Ô½Ð¿È¤Î¡ØÅçÅÄ½á°ìÏº¡Ù¤µ¤ó¤¬¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤Ë¡ª16Æü¤«¤é¸ø³«¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©¼¼¸Í»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸½ºßÅìµþ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç½ÐÈÇ¼Ò¤ò±Ä¤àÃËÀ¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤¬8·î16Æü¤Ë¹âÃÎ»Ô¤Î¤¢¤¿¤´·à¾ì¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1976Ç¯¤Ë¼¼¸Í»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸½ºßÅìµþ¤Ç¤Ò¤È¤ê½ÐÈÇ¼Ò¡Ö²ÆÍÕ¼Ò¡×¤ò±Ä¤àÅçÅÄ½á°ìÏº¤µ¤ó¡£
ÊÔ½¸¤ä±Ä¶È¤Ê¤É½ÐÈÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÃ´¤¦¡Ö¤Ò¤È¤ê½ÐÈÇ¼Ò¡×¡£
¤½¤ÎÀè¶î¤±ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÅçÅÄ¤µ¤ó¤òÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ö¥¸¥å¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
8·î14Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤ÎµÊÃãÅ¹¡Ø½½·î¡Ù¤Ç¾å±Ç¤òµÇ°¤·¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¤¬³«¤«¤ìÅÄÌîÎ´ÂÀÏº´ÆÆÄ¤¬±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤äÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å±Ç¤Ï16Æü¸á¸å2»þ¤«¤é¤Ç¾å±Ç¸å¤Ë¤ÏÅçÅÄ¤µ¤ó¤ÈÅÄÌî´ÆÆÄ¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¤Ï¡Ö¥¸¥å¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¥Ûー¥à¤Úー¥¸¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£