終戦から80年を迎える今、平和の大切さを伝え続けてきた語り部は高齢化などにより、どのようにして記憶を継承していくかが課題となっている。そんな中、世代を超えた新たな取り組みが始まっている。

【映像】シベリア抑留時に着用していたコート

語り部・中村正広さん（81）「昭和20年（1945年）3月10日、東京大空襲にあった。母親は私をおぶって逃げた。B-29爆撃機の焼夷弾がバラバラ落ちてきて、一面瞬く間に火の海になってしまうというような中を逃げのびた」

ツアー参加の中学生「岡野さんが思う平和とは？」

語り部・岡野利幸さん（80）「今の日本のように、皆さんが元気よく、若者が一生懸命いろいろな形で発信して行くこと、人に危害を加えたりしないこと。それで皆さん方がお父さん、お母さんに『ありがとう』と言える社会だね」

戦争の悲惨さ、平和の尊さを話す語り部。戦後80年を迎え、戦争体験世代は総人口の1割を切った。戦争当時の記憶としては、幼少期に体験したものや親から聞かされた話が多く、その記憶を次世代へどう引き継ぐのかが課題になっている。



「余計に戦争のリアルさを実感した」

3日、都内で平和の語り部の講話会が開かれた。ただ、会場に集まった語り部たちは、ほとんどが戦争で親や親戚を亡くした遺児だ。

語り部の男性「私が生まれて20日で出征したと。最後の便りは広島の呉港から『これより出航する』と。どこに出航するかも書かれていない。電報だから。戦死したのはずっと南の方のガダルカナル島で」

こうした中、語り部の高齢化に危機感を感じた遺族会は、これまで次世代の育成などをしてきた。そして今年から新たな取り組みを始めた。参加者と直接の対話だ。

語り部の男性「逃げられない。男は必ず兵役の義務がある。女の人は子どもを産む。女の人はちゃんと丈夫な子どもを産むことがお国に尽くす一番の良い道と書いてある」

対話をした大学生「今の自分としては、想像しようとしてもなかなかできない。想像しきれないような内容だが、そういう時代もあったということは肌感覚としてわかっていかないといけない」

語り部の女性「せっかくこういう機会を学生さんたちが経験していただいたら、もし自分が1週間後に出兵しなきゃいけなかったらということを、自分だったらその1週間で何をするだろうと考えて、戦争はあってはいけないということを自分のこととして考えてくれる人が1人でも増えれば、こういう会も広がっていくと思う」

参加した大学生「私の曽祖父も実際に戦地に行っている。余計に戦争のリアルさというものを実感した」

語り部の女性「学生がどんどんいろいろな質問をしてくれるので、戦争ってみんなで語り継ぐことが大事かなと思っている」

戦争とかけ離れた若い世代が語り継ぐために大切なこと

語り部の事情に詳しい二松学舎大学の林英一准教授は、今後さらに若い世代同士が語り継ぐには、聞き手が新たな語り部に変わり、循環していくような仕組みを作ることが大切だと言う。

林准教授「戦争を体験していない戦後世代が戦争に興味をもつためには語り部との対話や交流は絶対に必要。語り部活動も分岐点に来ている気がする。従来の体験者がもってる存在・力から、戦後世代が語り部となっていった時に同じような効果が期待できるかというと、やっぱり難しいという印象がある。だから、いかに聞き手を発掘して、聞き手に参加してもらって、参加して聞き手の人たちがどのように自分が語り部のような役割を果たしていくのかと。そういう風にしていかないと、戦争の記憶の継承が循環していかない」

戦争とかけ離れた若い世代がさらにこの先も語り継ぐには、個々が学び知った歴史や記憶を教え合って共感することが大切になるそうだ。

林准教授「語り手と聞き手が同じ戦争体験を持たないという意味では対等な立場であるということを認めてお互いに対話をしていくのがいいのではないか」

「これからもバトンとして次の世代に渡したい」

東京文京区にある東京都戦没者霊苑。都の戦没者の霊が祀られ、亡くなった兵士の遺品が置かれた展示室などもある。

そこには語り部の講話を聞いた大学生の姿があった。東京都が企画した霊園見学ツアーで、ボランティアガイドとしてツアー参加者に説明するためだ。

大学生はこれまで学んだことを伝え、参加者は兵士がシベリア抑留時に着用していたコートや戦争時に背負っていた装備を再現したものに触れて、当時の厳しい状況を体感した。

さらに展示室では、残された家族のことを思いながら亡くなっていた兵士の最後の言葉となる手紙を見て…

ツアー参加者「これから死にに行かなきゃいけないゆえに本心も言えないっていう。どういう気持ちで最期の時を過ごしたのかな…思うと何とも言えない」

ボランティアの大学生「遺書に多く書かれているのが、自分のことよりも、残っている子どもたちに『元気でやってくれ』みたいな。たしかに死に行くのは本心ではなく、嫌で、でも将来に託したい、次の子どもたちに託したいという気持ちがあったっていうのは兵隊さんみんなそうだったんじゃないか」

ツアー参加の中学生「若くて戦争に志願して、戦争行きたいっていう人がいるみたいなこともあって、あまり理解できないっていうのもあるし、若くして亡くなるってかわいそうだな」

ボランティアの大学生「戦争に行きたくなくて行った人、国を守るぞって時代的なものもあってそういう気持ちで行っちゃって自分で望んだ人もいるのかなと私は思う」

ツアー参加の中学生「被害に遭われて実際に経験をした方々の話と、それとは別に大学生が自ら学んでボランティアとして教えてくれたことは少し違うと思う。やっぱり視点が違うし、別の視点があったのでとてもわかりやすい。何よりそういったことを聞けてよかった」

ツアー参加者「自分で資料を見ているだけだと気づかないことを話してくださったので、多分それによって距離が縮まった感じがして、自分の関心が高まったと思う」

ボランティアの大学生「（戦争の）体験がない立場だ。自分もまだ学生だが、それでも誰かが次世代に語り継がないとついえてしまう可能性があるので、私はそれを担っていきたい。これからもバトンとして次の世代に渡したい」

ボランティアの大学生「原爆が投下された日、終戦の日、様々な機会で私たち一人ひとりが戦争について改めて考え、平和をどうしたら維持できるのかを自分の頭で考えることがこれから先に繋がっていくと思う」

（ABEMA NEWS）