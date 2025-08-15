夏休み特別企画。世界を股にかけるみやぞんが、静岡でいま注目のスポットを調査！今回は「静岡で昭和レトロにタイムトリップ！？」



（澤井 志帆 キャスター）

「静岡市葵区音羽町にやってきました。」



（みやぞん）

「なんかすごい素敵じゃない？」



（澤井 志帆 キャスター）

「気づきました？きょうは昭和レトロを意識して衣装を組んでみました。」



（みやぞん）

「なんでも似合うね～。いや古いのよポーズが。」





閑静な住宅街に、“昭和レトロの世界”へタイムトラベルできる施設があるそうですが…。（澤井 志帆 キャスター）「これから向かうのは、この細い道の先なんですが。今回はタイムトリップということで、ワープしたいと思います！」（みやぞん）「そこも昭和なのね。」（澤井 志帆 キャスター）「せ～の！ 到着しました！」（みやぞん）「オープニングもすぐそこだったよ。ここはどこですか？」（澤井 志帆 キャスター）「タイムトリップOTOWA 泊まれる昭和ミュージアムです！」住宅街の中にある細い道を進んだ先にあるのが築47年の住宅を昭和レトロの世界観でリノベーションした一棟貸しの宿泊施設。（みやぞん）「お～、なるほど。」（澤井 志帆 キャスター）「すごい懐かしい香りがします。」（みやぞん）「おばあちゃん家に来たみたいな、においがするね！」こちらは昭和100年となる2025年の「昭和の日」にオープンした”昭和”にこだわった施設で、中に入ればそこは、”昭和”にタイムスリップしたよう。（みやぞん）「わ～、すごいレトロ。すごいね～あ～でもこの壁、こういう壁よ」（澤井 志帆 キャスター）「壁紙が昭和！こういう置物も全部、懐かしさを感じますね。」（みやぞん）「ひみつのアッコちゃん。」（澤井 志帆 キャスター）「これ知ってます。」（みやぞん）「なんて言うの？魔法かけるときは。」（澤井 志帆 キャスター）「びびでばびでぶー。」（みやぞん）「うん、全然違う。」部屋にはいたるところに懐かしい昭和グッズがあり、さらには昭和の世界を再現したセットも。（澤井 志帆 キャスター）「見てください！あれ！」（みやぞん）「たばこね！よく母ちゃんに、 今はダメなのかもしれないけど、”たばこ買ってきて～！”って言われた。当時はこうやって…。」＜みやぞん回顧『タバコ屋』＞（みやぞん）「お前が吸うの？」（澤井アナ）「私が吸います」（みやぞん）「メーカーなんだ？」（澤井アナ）「メーカー？」（みやぞん）「何にする？」（澤井アナ）「甘いやつで」（みやぞん）「母さ～ん！」（みやぞん）「こういう人だった。今思えば優しいおっちゃんなんだけど、こどものときは怖かった。」こんな風に“昭和ごっこ”を楽しんだりレトロ写真を撮影する利用者も多いとか。ところで昭和の世界観の中で宿泊できるこちらの施設、どのような経緯で誕生したのでしょうか。運営会社の三輪さんに聞いてみました。（澤井 志帆 キャスター）「どうして宿泊施設としての運用を始めた？」（空き家買取専科 三輪 早苗さん）「ここはもともとは空き家だったんですが、一般的な道路に2mの間口がついていないと家は基本的には売れないんです。」こちらの土地は一般的な道路に接していないため、建築基準法により新築することはできません。さらに車で近づくこともできないため、使い勝手が極端に悪く、買い手がつかず、通常では売れない土地なのです。（空き家買取専科 三輪 早苗さん）「ここは最初、足の踏み場がないくらいゴミだらけで、雨の日に来たら家の中は雨が降っていたんです。雨漏りでどうしようもなくて、所有者も売りたかったけど、どこの不動産屋もお手上げで買ってくれなかったという背景があります。そこを民泊だったら可能性があるんじゃないかっていうことで、“昭和レトロ”という形で生まれ変わらせて宿泊施設にしました。」空き家はいま、全国で問題となっていて、2023年時点でその数は899万戸と、実に7戸に1戸が空き家という状況で、さらに3年後には1474万戸におよぶと予測されています。空き家が増えると倒壊の危険や治安の悪化などが懸念される中、空き家を生まれ変わらせて活用していこうと誕生したのがこちらの施設なのです。（みやぞん）「昭和のものは、どうしたんですか？」（空き家買取専科 三輪 早苗さん）「基本的にはメルカリとか、買ったものもあれば、もともとあったものを生かさせていただいています。」（みやぞん）「この中でオススメは何ですか？」（空き家買取専科 三輪 早苗さん）「インベーダーゲーム」（澤井 志帆 キャスター）「え、これ机じゃないんですね。」昭和の時代には喫茶店などでよく見かけたインベーダーゲーム。こちらも購入したものだそうですが…。（澤井 志帆 キャスター）「おいくらでした？」（空き家買取専科 三輪 早苗さん）「中古で48万円くらいでした。」（みやぞん）「うちの母ちゃんも喫茶店やってて、お店にこれがあって、これが机だった。」（みやぞん）「これ200万円くらいで買い取りたいという人がいたけど、うちの母ちゃん売らなかった。それで最後は粗大ごみで捨てちゃった。」（澤井 志帆 キャスター）「もったいない！」（みやぞん）「ほんと意味わかんないでしょ！売っとけって話でしょ。」さらに、隣の和室に移動してみると…（みやぞん）「あら！なんて言ったらいいの？このテレビといい…。」（澤井 志帆 キャスター）「わ～、いい香り！畳！」こちらの和室にある掛け軸や囲碁などは元の家で使われていたリアルな昭和アイテム。（空き家買取専科 三輪 早苗さん）「昭和52年につくられたお家で、もともとあるものは活かしたり、あとはメルカリで買ったりリサイクルショップで買ったりを全部組み合わせています。」（澤井 志帆 キャスター）「昭和52年って、みやぞんさんより先輩？」（みやぞん）「全然先輩。いくつだと思ってんの？久保ちゃんと同い年だと思ってんの？最近コンビに見られるんだから！違うから！」また、ブラウン管のテレビや昔ながらの扇風機など、昭和世代には懐かしい電化製品も。縁側にはロッキングチェアがあり、ゆったり揺られながらノスタルジックな気分を味わうことができます。ちなみに、リビングにはプロジェクターやミラーボールも完備しているので、工夫次第で楽しみ方も広がりますさらにもうひとつ“昭和ごっこ”が楽しめるスペースが！（みやぞん）「キッチンがバーみたい！！」（澤井 志帆 キャスター）「ここバーみたいになっていて、実際にメニューもある昭和の喫茶店のカウンターをイメージしたつくりになっています。」ということで、昭和レトロの定番メロンクリームソーダを作ることに！（澤井 志帆 キャスター）「お客様、お好みのクリームソーダ具合はどうしますか？」（みやぞん）「メロン多めでいいですか？なんか昔はやってたの？こういうアルバイト。」（澤井 志帆 キャスター）「私30年くらい、この道一筋でやってます。」（みやぞん）「あ～、そっちでいくんだ。」昭和レトロをきっかけにみんなでワイワイ楽しめるのもこちらの施設の魅力（みやぞん）「甘い！あ～でも、懐かしい。あ～美味しい、この甘すぎる感じ久々にくらった。いいね！」気になる宿泊料金は1泊3万6100円からで、最大10人まで利用できます。（みやぞん）「この施設どんな人が利用するんですか？」（空き家買取専科 三輪 早苗さん）「いま夏休みなので、親子連れの友達同士でワイワイ泊まってもらったり。あと世界あちこちから来ます。半分くらいは海外の人で、アメリカ人とか台湾人とか、フィリピンとかインドとか。」（みやぞん）「いろんなところから来るんだ。日本の文化知りたいってね。」（空き家買取専科 三輪 早苗さん）「昭和レトロな感じとか、日本の文化がいいって、哀愁漂っているって感じで来てくれたりします。」2階にはクイーンベッドが1台、セミダブルベッドが2台、さらにソファーベッドも用意されているので、みんなで泊まってもゆっくり休むこともできます。（澤井 志帆 キャスター）「今後もいろいろ考えているんですか？」（空き家買取専科 三輪 早苗さん）「こういった感じで、新しく空き家の活用方法をどんどん見出していきたい」（みやぞん）「あれやってほしい！侍！海外行くとよく、『侍！』って言われるの。忍者とか。」（澤井 志帆 キャスター）「今後ありそうですか？侍部屋は。」（空き家買取専科 三輪 早苗さん）「検討したい。」（みやぞん）「行きたい！行きたい！」