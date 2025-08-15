angela、オーイシマサヨシ、奥井雅美、TrySail、FLOWの特別ユニット「ANISAMA FRIENDS」による、「Butter-Fly」(和田光司)の一発撮りカバーが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて、8月15日22時より公開される。

ANISAMA FRIENDSは、世界最大級のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live (アニサマ)」20年の歴史を彩ってきたアーティストが参加した、今回のために作られた特別ユニット。

今回カバーしたのはアニメ「デジモンアドベンチャー」のオープニング主題歌で、和田光司が歌唱した「Butter-Fly」。全世界の幅広い世代に長く愛されてきた“アニソン界のアンセム”とも言える楽曲を「5組の実力派アーティストたちが『THE FIRST TAKE』だけのパワフルでエネルギッシュなパフォーマンスで一発撮り披露」するという。

公開に先駆けて、ANISAMA FRIENDSからのコメントも発表されている。

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」

angela

アニソンってすごいし、アニソンってみんなで歌えるし、こういう曲を自分も作っていきたいと、この曲を歌うたびに思います。

今日もこのメンバーで一緒に歌えて本当に嬉しかったです。 ありがとうございました！

オーイシマサヨシ

最強でした！このメンツにいられることがめちゃくちゃ嬉しいです！

魂のこもったアニソン「Butter-Fly」をこの「THE FIRST TAKE」でパフォーマンスできて本当に嬉しかったです。素敵なテイクでした！

奥井雅美

このメンツで初めて歌うのでどんなことになるのかと思っていましたが、最高でした！

歌声や作品、魂は永遠だなと思いながら歌わせていただきました。楽しかったです！

TrySail

子供のころから聴いていた「Butter-Fly」を歌えて、本当に楽しかったです！皆さんのハーモニーとパワーに包まれながら歌えて気持ち良かったです！

FLOW

まさにお客さんが目の前にいるようなライブ感あふれるパフォーマンスになりました。

アニサマ20回目という節目の時に、こうしてANISAMA FRIENDSの皆さんと「Butter-Fly」をライブ感を持って一緒に歌えたことがすごく嬉しかったです！