平和の大切さを次の世代につないでいこうと、高知市で戦争体験者が当時の記憶を語り継ぐ集会が開かれました。



高知市の県人権啓発センターで開かれた「8・15戦争を語りつぐつどい」は、悲惨な戦争を二度と繰り返さないようにと、県教職員組合などがまいとし終戦の日に開いています。



講演会では、先の大戦を経験した高知市の弘瀬和子さん（92歳）が、当時の記憶を語りました。朝鮮半島で生まれ終戦を迎えた弘瀬さんは、混乱した社会情勢と食糧難の中で両親の故郷・高知へ向かいます。弘瀬さんは、ぎゅうぎゅう詰めの列車のなかで渡された白いご飯に出会えた時の強烈な記憶を語り、豊かな食生活が送れることが平和な社会だと力を込めました。





■弘瀬和子さん「（列車の中で）すぐそばにいた青年が新聞包みを下さいました。新聞紙を開いたら折箱があった。ふたを取ると、真っ白いご飯がそこに入っていた。もう私は、何年もこんな物は見たことがない。朝鮮での食事は、麦だけ、それからイモ。今を生きる者のつとめとしては、命をつないでいく、平和でなければならない。一次産業を盛んにして、命をつないでいくその役割をみんな持っているんだと」会場には130人あまりが訪れ、弘瀬さんの体験に基づいた平和への訴えに耳を傾けていました。■参加した70代の女性「子ども食堂をやっている。文章とか昔の戦争を再現した映画とか、テレビとかで見るしかないけど、（当時は）本当に食べる物はなかったんだと。あの頃の子どもたちは、飢えて死んだ方もいっぱいいらっしゃるでしょうし、本当に悲惨だったんだろうなと思う」■参加した40代の男性「戦争を）経験した人でないと語れないことってあると思う。若い人たちにこういう現実があったという事は伝えていかなければならないと考えます」先の大戦が終わって2025年で80年。当時の事を直接知る人たちがほとんどいなくなる中で、参加者たちは、争いのない社会を次の世代につなげていく気持ちを新たにしていました。