äªÈþÏÂ»Ò¡Ê31¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡Ö¥µ¥ë¥Ç¡¼¥Ë¥ãÅç¡×¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛäªÈþÏÂ»Ò¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡õ¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤òÎ¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òInstagram¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿äª¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Á¤ã¤Ý¤ó¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³¤¤òÉº¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥µ¥ë¥Ç¡¼¥Ë¥ãÅç¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡2025Ç¯8·î15Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥µ¥ë¥Ç¡¼¥Ë¥ãÅç¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡Ù¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ë¥Ç¡¼¥Ë¥ãÅç¤Ç¤Î¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë