『マッサン』シャーロット・ケイト・フォックスが40歳“中年期”報告 3児のママの近影…「素敵なファミリーとともに輝いていますね！」
NHK連続テレビ小説『マッサン』（2014年度後期）でヒロインを演じた俳優のシャーロット・ケイト・フォックスが、15日までに自身のインスタグラムを更新し、40歳の誕生日を報告した。
【写真】『マッサン』シャーロット・ケイト・フォックス、40歳の近影＆子どもたちも
1985年8月14日生まれ、米ニューメキシコ州出身。『マッサン』亀山エリー役をはじめ、『京都人の密かな愉しみ』や、連続テレビ小説『べっぴんさん』、大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺』などに出演した。
シャーロットは、近影ショットを添え「Today, I hit forty, stepping into midlife under a gloomy August sky. Good goddess, I’m relieved, finally free of youth’s chaos.（今日、私は40歳になりました。陰鬱な8月の空の下、中年期に踏み込んだのです。神様、本当にほっとしました。ようやく若さの混乱から解放されたのです」などと、英語で心境。
2018年12月に再婚し、19年10月に第1子、21年9月に第2子、23年6月に第3子の出産を報告。ことし7月には、子どもたち3人とのショットも披露していた。
ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「また日本に来てくださいね」「素敵なファミリーとともに輝いていますね！」「ずっと大好きです」など、多数の声が寄せられている。
