安田美沙子、“朝ラン10キロ”で美スタイル輝くランニングウェア姿を披露「お盆でついた脂肪に喝！です」
タレントの安田美沙子（43）が15日、自身のインスタグラムを更新。マラソンでサブ4（※フルマラソン4時間切りのこと）の自己記録を持つ安田は、「朝ラン10k走ったよ」と報告し、美スタイルが輝くランニングウェア姿を披露した。
【写真】「暑いのにストイック！」美スタイル輝くランニングウェア姿を披露した安田美沙子
安田は続けて「お盆でついた脂肪に喝！です。笑 まだまだです！ちょっと気合いを入れて、そろそろ走らない期間を短くしたい」と意気込みをつづり、爽やかな朝ランのショットを公開した。
この投稿にファンからは「ナイスランです」「凄すぎる 1キロすら走る自信なし」「みちゃこちゃん朝ランすごい！暑いのにストイック！それでいて美人だし可愛いし」「この投稿みて僕も10キロ走りました！10月にマラソンに出るので、この様な投稿を見ると頑張れます」などのコメントが寄せられている。
