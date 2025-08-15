アニサマ特別ユニットが『THE FIRST TAKE』で“アンセム”「Butter-Fly」一発撮り angela、オーイシマサヨシ、奥井雅美、TrySail、FLOWが集結
世界最大級のアニソンライブイベント『Animelo Summer Live（アニサマ）』から生まれた特別ユニット・ANISAMA FRIENDSが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場することが発表された。きょう15日午後10時にプレミア公開される。
【写真】豪華すぎる！LiSA、氷川きよし…など『アニサマ』3日間の出演者たち
ANISAMA FRIENDSは、今年で開催20回目を迎えるアニサマの歴史を彩ってきたangela、オーイシマサヨシ、奥井雅美、TrySail、FLOWの5組による今回のための特別ユニット。披露するのは、アニメ『デジモンアドベンチャー』のオープニングテーマとして知られる和田光司「Butter-Fly」。
全世界で幅広い世代に愛され続けてきた“アニソン界のアンセム”ともいわれる同曲を、『THE FIRST TAKE』だけのパワフルでエネルギッシュなパフォーマンスで一発撮りする。
■ANISAMA FRIENDS コメント ※五十音順
【angela】
アニソンってすごいし、アニソンってみんなで歌えるし、こういう曲を自分も作っていきたいと、この曲を歌うたびに思います。
今日もこのメンバーで一緒に歌えて本当に嬉しかったです。ありがとうございました！
【オーイシマサヨシ】
最強でした！このメンツにいられることがめちゃくちゃ嬉しいです！
魂のこもったアニソン「Butter-Fly」をこの『THE FIRST TAKE』でパフォーマンスできて本当に嬉しかったです。素敵なテイクでした！
【奥井雅美】
このメンツで初めて歌うのでどんなことになるのかと思っていましたが、最高でした！
歌声や作品、魂は永遠だなと思いながら歌わせていただきました。楽しかったです！
【TrySail】
子供のころから聴いていた「Butter-Fly」を歌えて、本当に楽しかったです！皆さんのハーモニーとパワーに包まれながら歌えて気持ち良かったです！
【FLOW】
まさにお客さんが目の前にいるようなライブ感あふれるパフォーマンスになりました。
アニサマ20回目という節目の時に、こうしてANISAMA FRIENDSの皆さんと「Butter-Fly」をライブ感を持って一緒に歌えたことがすごく嬉しかったです！
【写真】豪華すぎる！LiSA、氷川きよし…など『アニサマ』3日間の出演者たち
ANISAMA FRIENDSは、今年で開催20回目を迎えるアニサマの歴史を彩ってきたangela、オーイシマサヨシ、奥井雅美、TrySail、FLOWの5組による今回のための特別ユニット。披露するのは、アニメ『デジモンアドベンチャー』のオープニングテーマとして知られる和田光司「Butter-Fly」。
■ANISAMA FRIENDS コメント ※五十音順
【angela】
アニソンってすごいし、アニソンってみんなで歌えるし、こういう曲を自分も作っていきたいと、この曲を歌うたびに思います。
今日もこのメンバーで一緒に歌えて本当に嬉しかったです。ありがとうございました！
【オーイシマサヨシ】
最強でした！このメンツにいられることがめちゃくちゃ嬉しいです！
魂のこもったアニソン「Butter-Fly」をこの『THE FIRST TAKE』でパフォーマンスできて本当に嬉しかったです。素敵なテイクでした！
【奥井雅美】
このメンツで初めて歌うのでどんなことになるのかと思っていましたが、最高でした！
歌声や作品、魂は永遠だなと思いながら歌わせていただきました。楽しかったです！
【TrySail】
子供のころから聴いていた「Butter-Fly」を歌えて、本当に楽しかったです！皆さんのハーモニーとパワーに包まれながら歌えて気持ち良かったです！
【FLOW】
まさにお客さんが目の前にいるようなライブ感あふれるパフォーマンスになりました。
アニサマ20回目という節目の時に、こうしてANISAMA FRIENDSの皆さんと「Butter-Fly」をライブ感を持って一緒に歌えたことがすごく嬉しかったです！