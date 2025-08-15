阿部亮平＆カズレーザー“クイズ友達”が互いに出題 コストコ＆幼児教室に潜入
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平とお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが出演する、テレビ朝日系バラエティー『アベレーザーの見見学学』が、16日午後1時30分（※関東ローカル）に放送される。プライベートで“クイズ友達”でもある2人が、気になるスポットへ潜入し、タメになるクイズを出題する。
【別カット】阿部亮平＆カズレーザーがタッグ
阿部が「ひたすら早押し問題を500問くらいやっています」と言うように、プライベートで普段からクイズを出し合う2人。人気企業と最先端の教育現場に潜入し、驚きの裏側を届ける。まずは、会員制倉庫型店「コストコ」にカズが潜入する。「実際どういう場所か良く知らなかった」と興味津々で入店。大容量でお買い得商品が多く、テレビでは「爆買い」というテーマで紹介されることが多いイメージだが、カズが店内を巡回し気になったものは…。
広大な売り場には国内品から輸入品、バラ売り商品からケース販売と多くの商品が並び、陳列商品と店の在庫に違いはあるのか？と疑問に思ったカズ。実は○○と同じくらいという倉庫内の商品数を聞いたカズは思わず驚く。ほかにも、夏の時期に絶対に売れるのに“あえて”置いていない商品など、買い物するだけでは気づかない情報が、クイズとして出題される。
在庫の位置に興味津々なカズは、在庫管理の仕方やレジに置いてある“謎の筒”など、コストコのスタッフ視点で出題される難問クイズを考案し、阿部も「マジか!!」「こんなことしてたの?!」と悪戦苦闘。カズレーザーが独自の視点で店内を紹介していく。
阿部は、2〜6歳までを対象として世界で活躍できる人材を育成する幼児教室を訪問し、令和の英才教育の現場からクイズを出題する。さっそく教室に入ると、子どもたちが三転倒立でお出迎え。体育の授業では後方回転する子どもたちから「阿部ちゃんやって！」と言われトライする貴重な（!?）場面も…。
動物の動きを真似して筋肉を鍛えるという体育の授業から、腕の筋肉を鍛えるための動物の動きをクイズで出題。カズも体を動かしながら考えて、悩み抜いて出した答えは…。算数の授業では小学校2年生で習う九九を解く子どもたち。2桁同士の掛け算をすぐ答える姿に阿部も「パッと暗算できる量じゃない」と驚く。そして阿部と掛け算スピード対決をすることに…。
そして、すごろくを使った“あること”を教える授業の様子を見てみると、それは日本の教育現場で遅れていると言われている“ある分野”に特化した授業だった。阿部は「もっと早くから学んでおくべきことだなと思うことがたくさんあった」という、驚きの授業内容からクイズが出題される。
さらに、ドローンショーの現場に潜入したVTRから2人にクイズを出題。革新的なドローンショー技術や、600機のドローンが飛び立つ大迫力映像も放送する。
