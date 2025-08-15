『キングオブコント』準決勝35組決定 初進出は10組【一覧】
コント日本一を決める『キングオブコント2025』の準決勝進出35組が15日、発表された。
【集合ショット】前回王者のラブレターズが激励！豪華メンバーが参戦表明
初めて準決勝に進出するのは、オニイチャン、喫茶ムーン、ぎょねこ、さんぽ、ダブルアート、トム・ブラウン、破壊ありがとう、ベルナルド、リバーマン。さらに、コンビとしては初の準決勝進出となったジェラードンをあわせた計10組。
準々決勝から参戦した過去のファイナリスト組からはうるとらブギーズ、蛙亭、かが屋、コットン、ザ・マミィ、しずる、シティホテル3号室、そいつどいつ、男性ブランコ、ななまがり、ファイヤーサンダー、モンスターエンジン、や団、ロングコートダディが進出する。
準決勝は9月4日、5日に東京・ニッショーホールで開催される。
■準決勝進出（35組）
相性はいいよね／青色1号／イノシカチョウ／うるとらブギーズ／えびしゃ／おおぞらモード／オニイチャン／蛙亭／かが屋／元祖いちごちゃん／喫茶ムーン／ぎょねこ／コットン／ザ・プラン9／ザ・マミィ／さんぽ／ジェラードン／しずる／シティホテル3号室／セルライトスパ／そいつどいつ／ダブルアート／男性ブランコ／トゥリオ／トム・ブラウン／ななまがり／破壊ありがとう／ファイヤーサンダー／ベルナルド／マイスイートメモリーズ／モンスターエンジン／や団／リバーマン／レインボー／ロングコートダディ
