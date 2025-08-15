35ºÐ¤ª¿§µ¤¥Þ¥Þ¤ËÌë¤ÊÌë¤Ê¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¡Ä¡Ö²Ç¤Ë¤ÏÆâ½ï¤ä¤Ç¡×´ûº§¤Î¿·´î·àºÂ°÷¤Ë²¬Â¼Î´»Ë¡Ö´Ö°ã¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¥³¥ì¡×
µÈËÜ¿·´î·à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤¢¤Î¿Íµ¤ÃËÀºÂ°÷¤¬¡¢µï¼ò²°¤Î35ºÐ¤ª¿§µ¤Èþ¿Í¥Þ¥Þ¤È¡¢Ìë¤ÊÌë¤ÊÌ©Ãå¤·¤Æ¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã!?¡¡ÃËÀºÂ°÷¤ÏºÊ¤ËÆâ½ï¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÄêÈÖ¥®¥ã¥°¡ÈÆý¼ó¥É¥ê¥ë¡É¤ò¡¢Èþ¿Í¥Þ¥Þ¤Ë¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤¿¤é¤·¤¯¡Ä¡Ä!?
78ºÐ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÈë·í¤Ï¡¢¤¢¤ÎÎ®¹Ô¥°¥ë¥á¤Î¤ª¤«¤²!?¡¡ÅçÅÄ¼îÂå¤é¿·´î·à¤Î½÷ÀºÂ°÷¤¿¤Á¤â¾ïÏ¢²½¤·¤¿¡¢ËöÀ®±Ç·°¤ª¤¹¤¹¤áÂçºå¡¦ÆñÇÈ¤Î¿Íµ¤Å¹¤È¤Ï¡©
35ºÐ¤ª¿§µ¤Èþ¿Í¥Þ¥Þ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¼ëÈþ¹á¡Ê¤¢¤ß¤«¡Ë¤µ¤ó¡£¼ëÈþ¹á¥Þ¥Þ¤Ï¡¢Âçºå¥á¥È¥íºæ¶ÚÀþ·ÃÈþ¿ÜÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó7Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡¢µï¼ò²°¡¦¤Ù¤³²°¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èþ¤·¤¤¼ëÈþ¹á¥Þ¥Þ¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢¤Ù¤³²°¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏµÈËÜ¿·´î·à¤Î¼ã¼ê¤ÎÆÈ¿ÈºÂ°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óºÂ°÷¤Þ¤Ç¤â¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Æü¡¹¤Î¸òÎ®¤«¤é¡¢¼ëÈþ¹á¥Þ¥Þ¤ÏµÈËÜ¿·´î·à¤Î³Ú²°¤Ë¡¢¤Ù¤³²°¥¹¥¿¥ó¥ÉÌ¾Êª¡¦À¸¤·¤é¤¹Ð§¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¼ëÈþ¹á¥Þ¥Þ¤ËÉ¡¤Î²¼¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀºÂ°÷¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÈà½÷¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤Î¤Ï¡¢´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎµÈÅÄÍµ¤À¡£¼ëÈþ¹á¥Þ¥Þ¤¤¤ï¤¯µÈÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·´î·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Êý¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¼ëÈþ¹á¥Þ¥Þ¤Ï¡¢µÈÅÄ¤ÎÄêÈÖ¥®¥ã¥°¡¦Æý¼ó¥É¥ê¥ë¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»äËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥É¥ê¥ë¤Î½çÈÖ¤ò¡£ÀÅ¤«¤Ë¡Ø¤³¤Ã¤Á¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ½çÈÖ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍ¥¤·¤¤¡×¤È¡¢¼ëÈþ¹á¥Þ¥Þ¤ÏµÈÅÄ¤«¤é¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ëÈþ¹á¥Þ¥Þ¤ÈµÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¤Ï¡ÖµÈÅÄ¡¢µ÷Î¥¶á¤¤¤Ê¥³¥ì¡ª¡×¡Ö¶á¤¤¤Ç¤¹¤Í～¡ª¡×¡Ö¶á¤¤¤Ê¤¡～¡ª¡×¤ÈµÈÅÄ¤Ë½¸Ãæ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ª¡¡¼ëÈþ¹á¥Þ¥Þ¤ÈµÈÅÄ¤ÎÆý¼ó¥É¥ê¥ë¼Ì¿¿¤Ë¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ä¥³¥ì¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï～¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡ª¡×¡Ö¼ê¥§¿¨¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤â¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¥³¥ì¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¡¢VTR¤Ç¼ëÈþ¹á¥Þ¥Þ¤«¤é¡ÖÂçºå¤Ë½»¤ó¤À¤é¡¢°ì½ï¤Ë¥É¥ê¥ë¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç～¡ª¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤ì¤ë¤È¥Ç¥ì¥Ç¥ì!?¡¡¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¤â¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤ÇµÈËÜ¿·´î·à¤ÎºÂÄ¹¡¦¤¹¤Ã¤Áー¤Ï¡¢µÈÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥³¥ì¡¢±ü¤µ¤ó¤ÎÁ°ÅÄ¿¿´õ¤Á¤ã¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ã¤Á¤åーÏÃ¤Ç¤¹¤è¡£²¼¼ê¤·¤¿¤é¤Þ¤¿¸åÇÚ¤Ë¡Ø¿¿´õ¤Ë¤ÏÆâ½ï¤ä¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤æー¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁ´Éô¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¥Ð¥³µÛ¤¦¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¶Ø±ì¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄ¤¬µÊ±ì½ê¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤òÂª¤¨¤¿²áµî±ÇÁü¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤¤¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢8·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤Áー¤Ë¤è¤ë´ë²è¡Ö¤¹¤Ã¤ÁーÄÌ¿®¡×¤¬£´Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡ª¡¡Åìµþºß½»¤Î²¬Â¼¤Î¤¿¤á¡¢¤¹¤Ã¤Áー¤Ï´Ø⻄¤Î·Ý⼈»ö¾ð¤ò⼤Êü½Ð¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÊÑÂÖ¡Ê!?¡Ë¤òÂçºå¡¦º£Î¤¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡ª¡¡¡Ö¤ª¤½¤é¤¯20Âå～30ÂåÃËÀ¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥é¥À¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÊÑÂÖ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×