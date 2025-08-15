横山ルリカ （写真はインスタグラム @rurika_yokoyama_official より）

　元アイドリング!!!のメンバーでタレント・横山ルリカ（33）が14日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカゴルフウエア姿で美脚を披露した。

【写真】「スタイル良過ぎ」美脚まぶしいミニ丈ウエア姿の横山ルリカ

　「先日、 @1piu1uguale3_golf 2026春・夏 展示会に行ってきました〜」と報告し、2着のゴルフウエアを着用した自撮りショットをアップ。どちらもミニ丈で、スラリと伸びた生脚美脚を披露している。

　「スタイリッシュな空間にかわいいゴルフウェア・アイテムが沢山並んでいてテンション（上向き矢印の絵文字） 届くのが楽しみすぎます」とうれしそうにつづった。

　この投稿にファンからは「美人だ〜」「ひぇ〜お美しい」「眩しいです」「美脚 素晴らしい」「スタイル良過ぎ」「めっちゃ似合ってます」「こういう女性とラウンドしたいです」などさまざまな声が寄せられている。