½÷»ÒFIBA¥é¥ó¥­¥ó¥°¹¹¿·¡ÄÆüËÜÂåÉ½¤Ï2¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤Î11°Ì¤Ë

¡¡¹ñºÝ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIBA¡Ë¤¬8·î14ÆüÉÕ¤Ç½÷»ÒFIBA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï2¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤Î11°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£


¡¡2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¹¹¿·¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡ÖFIBA½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ³ÆÂçÎ¦¤Ç¤âÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ë¤ÏÊÑÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£


¡¡º£²ó¿·¤¿¤ËÆüËÜ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖFIBA½÷»Ò¥¢¥á¥ê¥«¥Ã¥×2025¡×½àÍ¥¾¡¤Ç1¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê9°Ì¡Ë¡¢¡ÖFIBA½÷»Ò¥¢¥Õ¥ê¥«¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È2025¡×¤Ç5Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·3¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ê8°Ì¡Ë¤Î2¥«¹ñ¡£


¡¡¾åµ­°Ê³°¤Ç¤Î10°Ì°ÊÆâ¤ÎÊÑÆ°¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®ーÂåÉ½¡Ê5°Ì¡Ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ê6°Ì¡Ë¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¡Ê10°Ì¡Ë¤Î2¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£


¡¡½÷»ÒFIBA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×50¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£


¢¡¢£½÷»ÒFIBA¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ê8·î14Æü¹¹¿·¡Ë

1°Ì¡§¥¢¥á¥ê¥«

2°Ì¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢

3°Ì¡§¥Õ¥é¥ó¥¹

4°Ì¡§Ãæ¹ñ

5°Ì¡§¥Ù¥ë¥®ー

6°Ì¡§¥¹¥Ú¥¤¥ó

7°Ì¡§¥«¥Ê¥À

8°Ì¡§¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢

9°Ì¡§¥Ö¥é¥¸¥ë

10°Ì¡§¥»¥ë¥Ó¥¢

11°Ì¡§ÆüËÜ

12°Ì¡§¥É¥¤¥Ä

13°Ì¡§¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³

14°Ì¡§¥¤¥¿¥ê¥¢

15°Ì¡§´Ú¹ñ

16°Ì¡§¥È¥ë¥³

17°Ì¡§¥Á¥§¥³

18°Ì¡§¥Þ¥ê

19°Ì¡§¥³¥í¥ó¥Ó¥¢

20°Ì¡§¥Ï¥ó¥¬¥êー

21°Ì¡§¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É

22°Ì¡§¥¤¥®¥ê¥¹

23°Ì¡§¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢

24°Ì¡§¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥í

25°Ì¡§¥»¥Í¥¬¥ë

26°Ì¡§¥®¥ê¥·¥ã

27°Ì¡§¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó

28°Ì¡§¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó

29°Ì¡§¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê

30°Ì¡§¥á¥­¥·¥³

31°Ì¡§¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢

32°Ì¡§¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯

33°Ì¡§¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ

34°Ì¡§¥¹¥í¥Ð¥­¥¢

35°Ì¡§¥«¥á¥ëー¥ó

36°Ì¡§¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤

37°Ì¡§¥é¥È¥Ó¥¢

38°Ì¡§¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë

39°Ì¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó

40°Ì¡§¥¯¥í¥¢¥Á¥¢

41°Ì¡§¥ì¥Ð¥Î¥ó

42°Ì¡§¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê

43°Ì¡§¥¨¥¸¥×¥È

44°Ì¡§¥¤¥é¥ó

45°Ì¡§¥Ýー¥é¥ó¥É

46°Ì¡§¥Ù¥Í¥º¥¨¥é

47°Ì¡§¥­¥åー¥Ð

48°Ì¡§¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë

49°Ì¡§¥¹¥¤¥¹

50°Ì¡§¥³ー¥È¥¸¥Ü¥ïー¥ë