◇第107回全国高校野球選手権第10日 2回戦 佐賀北1―6明豊（2025年8月15日 甲子園）

佐賀北（佐賀）が明豊（大分）との九州勢対決に敗れ3回戦進出を逃した。0―0の5回に先発右腕・稲富理人投手（3年）が相手8番打者の辻田に3点適時二塁打を浴びるなど9回145球を投げ切り6失点（自責5）。11安打を放ちながらも得点は1点止まりで佐賀北の夏は終わった。

両校無得点のまま迎えた5回だった。そこまで明豊打線を無安打に封じていた稲富が、先頭・加納に中前打を許すと、続く川口にも右前打を浴び無死一、二塁のピンチを招く。上野に犠打を決められた後に林には四球。1死満塁とすつと、8番・辻田に3球目の外角低め直球をうまく中越えにはじき返され、走者一掃の二塁打を許した。

その裏、1死から山下がバントヒットで出塁すると、2死一塁で野田が右前打。一走・山下は一気に三塁へ。続く宮崎が相手2番手左腕・大堀の4球目、113キロの直球を右前にはじき返し1点を返した。

5回終了後の雷雨により試合は約1時間中断。再開後の6回に1点、さらに打線が2死満塁のチャンスをつくるも無得点に終わった後の8回には2点を失い、リードを5点に広げられた。

先発・稲富は9回6失点（自責5）完投。11安打を放ちながらも1得点に終わり公立校・佐賀北の2025年夏の挑戦は終わった。佐賀北が敗れたことで、公立校は残すところ県岐阜商だけとなった。