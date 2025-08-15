◇第107回全国高校野球選手権第10日 2回戦 明豊6―1佐賀北（2025年8月15日 甲子園）

明豊（大分）が佐賀北との九州勢対決を制し、2017年以来8年ぶりとなる3回戦進出を果たした。0―0で迎えた5回に1死満塁の好機で辻田拓未捕手（3年）が中越えの3点適時二塁打。3投手の継投でリードを守り切った。

4回まで無安打に抑えられていた明豊打線が、0―0の5回に大きなチャンスをものにした。

先頭の加納が中前打で出塁すると、続く川口も右前打で出塁。無死一、二塁とこの試合初めてのチャンスを迎えると、上野が犠打をきっちり決め1死二、三塁とチャンス拡大。林が四球を選び満塁とすると、8番・辻田が佐賀北先発右腕・稲富が投じた3球目の外角低めの136キロ直球をうまく拾い上げた。打球は中堅方向に伸び、走者一掃の二塁打。一気に3点を奪った。

その裏に2番手・大堀が1点を失った後、雷鳴が轟き大雨が甲子園のグラウンドに振り付けた。中断が宣告され、試合は約1時間後に再開した。その直後に、先頭の藤が二塁打を放ち、1死二塁で嘉納が遊撃内野安打を放った間に藤が4点目のホームを踏んだ。

3点リードの7回には2死満塁と3番手・寺本がピンチを迎えたが無失点に切り抜けた。11安打ずつの安打を打ち合った打撃戦も失点は1点だけ。リードを守り抜いた明豊が8年ぶりの3回戦進出を決めた。