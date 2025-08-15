ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡¡ÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤ÇàÈ¿¾Êá¤ò13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤µ¤»¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤ò¹âÉ¾²Á¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¤Ï£±£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬À¯ÉÜ¼çºÅ¤ÎÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ç½Ò¤Ù¤¿¼°¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¼°¼¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿Ê¤àÆ»¤òÆóÅÙ¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢º£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀè¤ÎÂçÀï¤ËÂÐ¤·¤ÆàÈ¿¾Êá¤Î¸ì¶ç¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ì¶ç¤ò½é¤á¤Æ»È¤Ã¤¿¼óÁê¤Ï£±£¹£¹£´Ç¯¤ÎÂ¼»³ÉÙ»Ô»á¤Ç¡Ö¿¼¤¤È¿¾Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ì¶ç¤ò»ÈÍÑ¡£¤½¤Î¸å¤Ï£²£°£±£²Ç¯¡¢µìÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤ÇÁíÍý¤òÌ³¤á¤¿ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡Ê¸½¡¦Î©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½¡Ë¤Þ¤ÇÎòÂåÁíÍý¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·£²£°£±£³Ç¯¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¼°¼°Ê¹ß¤ÏÈ¿¾Ê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë²Ã³²ÀÕÇ¤¤ËÌÀ³Î¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤Ï£²£°£²£²¡Á£²£°£²£´Ç¯¤Î¼°¼¤Ç¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î¤â¤È¤Ç³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿Àï¸å£·£°Ç¯ÃÌÏÃ¤òÆ§½±¤·¤Æ¡ÖÎò»Ë¤Î¶µ·±¤ò¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤à¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤¬º£²óàÈ¿¾Êá¤È¤¤¤¦»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼«Ì±ÅÞÃæ·øµÄ°÷¤Ï¡Ö´ßÅÄÁ°ÁíºÛ¤è¤ê¤â¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤Ï£Ø¤Ç¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤¬£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¿¾Ê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¡£¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤é¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£