¡¡Âçºå¡¦ABC¥Û¡¼¥ë¤ä¥Æ¥¢¥È¥ëÇßÅÄ¤Ê¤É¤òÉñÂæ¤Ë8·î29Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè21²óÂçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¡×¤ÎÄÉ²Ã¾å±Ç2ºîÉÊ¤È¡¢¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥²¥¹¥È¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡ÄÉ²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥àÉôÌç¤Î¡Ö¤â¤¦¤¤¤Á¤É¤ß¤Ä¤á¤ë¡×¡Ê´ÆÆÄº´Æ£·Äµª¡Ë¤È¡¢ÆÃ½¸´ë²è¡ÖSpecial¡¡Focus¡¡on¡¡Hong¡¡Kong¡¡EXPO¡¡2025¡×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡Ö»äÎ©ÃµÄå¡×¡Ê´ÆÆÄ¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥ê¡¼¡õ¥Á¥ç¥¦¡¦¥Þ¥ó¥æ¡¼¡Ë¤Î2ºîÉÊ¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¤¤¤Á¤É¤ß¤Ä¤á¤ë¡×¤Ï¡¢¡ÖHER¡¡MOTHER¡¡Ì¼¤ò»¦¤·¤¿»à·º¼ü¤È¤ÎÂÐÏÃ¡×¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¿·½É¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¡Ê19Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¯º´Æ£´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡£¾¯Ç¯±¡¤ò½Ð½ê¤·¤¿¾¯Ç¯¤È½ÇÊì¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿2¿Í¤Î¿´¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ÈºÆÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢½ÇÊì¤ò¡ÖÊ¥¤ËÎ©¤Ä¡×¤ä¡Ö¤è¤³¤¬¤ª¡×¤Ç¿ô¡¹¤Î½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¯Åû°æ¿¿Íý»Ò¡¢¾¯Ç¯¤ò¹âÅÄËüºî¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹á¹Á±Ç²è¡Ö»äÎ©ÃµÄå¡×¤ÏÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÃµÄå¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ëµ¾À·¼Ô¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤Æ¿¿Áê²òÌÀ¤ËÄ©¤à¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥¯¡¼¤¬¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î²ñ´üÃæ¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï68ºîÉÊ¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¡ÖËüÇîÄÉÀ×¡×¤Î¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¤Ï¤¸¤á¡¢84¿Í¤Î¥²¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Ìó7Ç¯¤Î·îÆü¤ò¤«¤±¤ÆÆüÊÆ°õ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬À½ºî¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ð¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤«¤éÉðÅÄÍüÆà¤Î»²²Ã¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¿Íµ¤»¦¤·²°¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥à¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¡ºÇ¶¯»¦¤·²°ÅÁÀâ¹ñ²¬¡Î»äÆ®ÊÓ¡Ï¡×¤Îºå¸µÍµ¸ã´ÆÆÄ¡¢¾¾ËÜÂîÌé¡¢°ËÇ½¾»¹¬¤âÅÐÃÅ¡£¡Ö¥¯¥£¥¢¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡×¤Î¥¸¥å¥ó¡¦¥ê¡¼´ÆÆÄ¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤«¤é¡ÖÂàÈò¡×¤Î¥Õ¥¡¥ë¥Ï¥Ã¥È¡¦¥·¥ã¥ê¥Ý¥Õ´ÆÆÄ¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£