買わずに後悔する前に！【GU】ほんのり透け感がオシャレ！「着心地100点トップス」

厳しい暑さが続くものの、そろそろ少し先の時期を見据えた洋服選びをはじめたいところ。秋口に活躍しそうな、ほんのりとした透け感が上品なシアートップスを【GU（ジーユー）】で発見したので紹介します。1枚でサラッと着こなしたり、シャツやベストのインナーとして仕込んだり、幅広く活躍する予感です。

柔らかな風合いでノンストレスな着心地に

【GU】「ソフトシアークルーネックT」\990（税込）

公式サイトで「ふんわりとした風合いで軽く、ちょうどよい透け感」と紹介されているクルーネックTシャツ。コンパクトかつベーシックなシルエットで、ベストやシャツとの重ね着にも最適。ほんのりとしたシアー素材が抜け感をプラスしてくれます。カラー豊富な全6種類展開。プチプラなのでイロチ買いもおすすめです。

レディなムードをまとえる赤のシアーTシャツ

こちらは色違いのレッドを着用。1枚で主役級に着映えするビビッドなカラーで、ワンツーコーデもシンプルに見せません。スタッフのMikotoさんによると「柔らかく着心地も抜群」とのこと。マキシ丈のデニムスカートと合わせれば、カジュアルでいてレディなムードが漂うコーデに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M