高速道路では15日、ふるさとや行楽地で過ごした人たちの混雑がピークを迎えています。九州道を走る車内から中継でお伝えします。元木さん。

■元木寛人アナウンサー

午後5時すぎです。私が今いるのは、九州道上りの鳥栖ジャンクションに差しかかったところです。車はゆっくり、少しずつ進んでいます。



午後1時半ごろから上りの車の数は多かったのですが、午後3時半以降、渋滞が発生し始めました。徐々に長くなっています。

NEXCO西日本によりますと、この時間帯は混雑のピークが予想されていた時間です。基山パーキングエリア付近を先頭に最大10キロの渋滞が予測されていましたが、現在は9キロの渋滞となっています。



このあと午後6時には広川サービスエリア付近を先頭に最大15キロと予測されています。ただ今は、広川あたりでは渋滞は発生していません。その手前の八女インターチェンジ付近を先頭に8キロの渋滞が発生しています。

九州道の一部区間では、先日の記録的な大雨の影響で渋滞が発生している場所もあります。八代インターチェンジと宇城氷川インターチェンジの上下線で、車線規制が行われています。



これは11日に大雨によって崩落した、のり面の復旧工事を行うためです。松橋インターチェンジから八代インターチェンジの間で、下りは13日午後7時ごろまで、上りは14日午前4時ごろまで通行止めとなっていました。



NEXCO西日本の渋滞予測にはありませんでしたが、上りで宮原サービスエリア付近を先頭に15日、渋滞が発生していました。