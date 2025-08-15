俳優のレオナルド・ディカプリオ(50)が、スペインのイビサ島で開催されたイベントに入場する前に、警察の職務質問を受ける一幕があった。イベントはプライベートヴィラで行われ、テキーラブランド「パトロン」とスペインの俳優・歌手アロン・パイパーが主催。ディカプリオは恋人とされるモデルのヴィットリア・チェレッティ(27)と共に現地入りしていた。



英デイリー・メール紙が入手した現場の映像には、女性が「いま、完全に身体検査されてる」と話す様子が記録されているが、この女性がヴィットリアかどうかは不明となっている。



関係者によれば、ディカプリオだけが狙われたわけではなく、参加者全員が身分証の提示と身体検査を受けたという。警察は当初ディカプリオに気づかず、後に二度見してから通したとのこと。



当日は黒の服装にキャップとチェーンというお馴染みのスタイルで登場し、スマートフォンに集中する姿が目撃された。会場にはケンダル・ジェンナーや親友のトビー・マグワイアも出席していた。



ディカプリオはこれまでにも度々イビサを訪れており、プライベートな休暇やイベントの場として親しんでいる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）