ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¹çÊ»¾É ¡½¡Ö¤·¤á¤¸¡×¤È¡Ö¤¨¤Î¤¡×¤Ç³Ð¤¨¤ëÁ´¿È¤Ø¤Î±Æ¶Á
¡¡ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
½é´ü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÁ´¿È¤Î·ì´É¤ä¿À·Ð¤ò½ý¤Ä¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹çÊ»¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¹çÊ»¾É¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Áá´üÈ¯¸«¤ÈÍ½ËÉ¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¹çÊ»¾É¤ò³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¸ìÏ¤¡Ö¤·¤á¤¸¡×¡Ö¤¨¤Î¤¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
³Ð¤¨Êý¡¡§¡Ö¤·¤á¤¸¡× ¡½ »°Âç¹çÊ»¾É
¡Ö¤·¤á¤¸¡×¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎºÙ¾®·ì´É¾ã³²¡ÊºÙ¤¤·ì´É¤¬½ý¤à¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ë¹çÊ»¾É¡Ë¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¡§¿À·Ð¾ã³²
¡¦Â¤ä¼ê¤Î¤·¤Ó¤ì¡¢ÄË¤ß¡¢´¶³ÐÄã²¼
¡¦¼«Î§¿À·Ð¤¬¾ã³²¤µ¤ì¤ë¤ÈÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤äÈ¯´À°Û¾ï¤â
¡¦Â¤Î½ý¤ä²Ð½ý¤Ëµ¤¤Å¤«¤º½Å¾É²½¤·¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÚÃÇ¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â
¤á¡§ÌÜ¡ÊÅüÇ¢ÉÂÌÖËì¾É¡Ë
¡¦ÌÖËì¤Î·ì´É¤¬½ý¤ß¡¢»ëÎÏÄã²¼¤ä¼ºÌÀ¤Î¸¶°ø¤Ë
¡¦½é´ü¤Ï¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡ÖÌÜ¤¬¤«¤¹¤à¡×¡Ö»ëÌî¤¬·ç¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¾É¾õ
¡¦À®¿Í¤Î¼ºÌÀ¸¶°ø¤Î¾å°Ì
¤¸¡§¿ÕÂ¡¡ÊÅüÇ¢ÉÂ¿Õ¾É¡Ë
¡¦¿ÕÂ¡¤Î¤í²áµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿Í¹©Æ©ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
¡¦ÆüËÜ¤ÎÆ©ÀÏÆ³Æþ¸¶°ø¤ÎÂè1°Ì
¡¦½é´ü¤Ï¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç¢¸¡ºº¤Ç¤Î¤ßÈ¯¸«²ÄÇ½
³Ð¤¨Êý¢¡§¡Ö¤¨¤Î¤¡× ¡½ Âç·ì´É¾ã³²¡¦¤½¤ÎÂ¾¤Î½ÅÂç¹çÊ»¾É
¡Ö¤¨¤Î¤¡×¤Ï¡¢Âç·ì´É¾ã³²¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î½Å¤¤¹çÊ»¾É¤ò³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¸ìÏ¤¤Ç¤¹¡£
¤¨¡§²õ»à¡ÊÂ²õáÔ¤Ê¤É¡Ë
¡¦·ìÎ®¾ã³²¤È¿À·Ð¾ã³²¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÂ¤ÎÁÈ¿¥¤¬²õ»à
¡¦½Å¾É²½¤¹¤ë¤ÈÂ¤ÎÀÚÃÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â
¤Î¡§Ç¾Â´Ãæ
¡¦Æ°Ì®¹Å²½¤Ë¤è¤êÇ¾¹¼ºÉ¤äÇ¾½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë
¡¦È¾¿ÈËãáã¤ä¸À¸ì¾ã³²¤Ê¤É¤Î¸å°ä¾É¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤â
¤¡§¶¹¿´¾É¡¦¿´¶Ú¹¼ºÉ
¡¦¿´Â¡¤Î·ì´É¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¶»¤ÎÄË¤ß¤ä°µÇ÷´¶¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹
¡¦ÆÍÁ³»à¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë
¹çÊ»¾É¤¬ÉÝ¤¤ÍýÍ³
¡¦½é´ü¤Ï¾É¾õ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡§¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¹Ô¤·¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï½Å¾É²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦À¸³è¤Î¼Á¤òÂç¤¤¯²¼¤²¤ë¡§¼ºÌÀ¡¢Æ©ÀÏ¡¢Êâ¹Ôº¤Æñ¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÂç¤¤ÊÀ©¸Â
¡¦Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¡§¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾Â´Ãæ¤ÏµÞ»à¤Î¥ê¥¹¥¯¤¢¤ê
¹çÊ»¾É¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È
1. Äê´ü¸¡ºº
¡¦·ì±Õ¡¦Ç¢¸¡ºº¡Ê·ìÅü¡¢HbA1c¡¢¿Õµ¡Ç½¡Ë
¡¦´ãÄì¸¡ºº¡ÊÌÖËì¾É¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡Ë
¡¦¿À·Ðµ¡Ç½¸¡ºº¡Ê´¶³Ð¡¦¿¶Æ°³ÐÉ¾²Á¡Ë
¡¦¿´ÅÅ¿Þ¡¦Æ°Ì®¹Å²½¸¡ºº¡ÊÂç·ì´É¾ã³²¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡Ë
2. À¸³è½¬´·²þÁ±
¡¦¿©»öÎÅË¡¡§Åü¼Á¤ÎÅ¬Àµ´ÉÍý¡¢ÌîºÚ¡¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
¡¦±¿Æ°ÎÅË¡¡§Í»ÀÁÇ±¿Æ°¡Ü¶Ú¥È¥ì¤Ç·ìÅü¤È·ìÎ®¤ò²þÁ±
¡¦¶Ø±ì¡§Æ°Ì®¹Å²½¤Î¿Ê¹Ô¤òËÉ¤°
¡¦ÂÎ½Å´ÉÍý¡§ÈîËþ¤Ï·ìÅü¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò°²½¤µ¤»¤ë
3. ·ìÅü¡¦·ì°µ¡¦»é¼Á¤Î¥È¥ê¥×¥ë´ÉÍý
¡¦HbA1c¡§ÌÜÉ¸ÃÍ¤Ï7%Ì¤Ëþ¡Ê¹çÊ»¾ÉÍ½ËÉÌÜÅª¡Ë
¡¦·ì°µ¡§130/80mmHgÌ¤Ëþ
¡¦LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡§120mg/dLÌ¤Ëþ¡Ê¹çÊ»¾É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·³Ê¡Ë
¤Þ¤È¤á ¡½ ¡Ö¤·¤á¤¸¡×¤È¡Ö¤¨¤Î¤¡×¤Ç³Ð¤¨¤ÆÍ½ËÉ¤ò
¡¦»ë³¦¤¬¤«¤¹¤à
¡¦Êª¤¬¤æ¤¬¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë
¡¦»ëÌî¤Ë¹õ¤¤ÅÀ¤ä»å¤¯¤º¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¡ÊÈô²ã¾É¡Ë¤¬¸«¤¨¤ë
¡¦µÞ¤Ë»ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤»¤º¤¹¤°¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¹çÊ»¾É¤Ï¡¢¤·¤á¤¸¡Ê¿À·Ð¡¦ÌÜ¡¦¿ÕÂ¡¡Ë¤È¤¨¤Î¤¡Ê²õ»à¡¦Ç¾Â´Ãæ¡¦¶¹¿´¾É¡¦¿´¶Ú¹¼ºÉ¡Ë¤Ç³Ð¤¨¤ë¤ÈÁ´ÂÎÁü¤òÀ°Íý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤â¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¸µ¤ËÌá¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÄê´ü¸¡ºº¤ÈÀ¸³è½¬´·²þÁ±¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Þ¤À¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º¡¢Áá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¹çÊ»¾É¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
[Ê¸¡§ÃÓ¿¬Âç¶¶¤»¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¡À¤ÎÉ ÂÙ]
ÃÓ¿¬Âç¶¶¤»¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¦À¤ÎÉ ÂÙ¡Ê¤»¤é ¤ä¤¹¤·¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£½é´ü¸¦½¤¸å¡¢»ÔÃæÉÂ±¡¤Ë¤ÆÆâ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¤Î¿ÇÎÅ¤äÃÏ°è¤Î±¿Æ°ÎÅË¡»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤ÎÎ×¾²¡¢¶µ°é¡¢¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¹â¹»Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Î°å»ö°Ñ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£±¿Æ°¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÇÎÅ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä»ÜÀß¤Î°åÎÅÂÎÀ©À°È÷¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£