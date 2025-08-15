高垣麗子、手作りのワンプレート精進料理公開「話せないだけで、動物にはみんな心がある」
【モデルプレス＝2025/08/15】モデルの高垣麗子が15日、自身のInstagramを更新。手作りの精進料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】高垣麗子「美味しそう」と話題の手作り精進料理
高垣は「今日のランチは精進料理です」と、手作りの料理を公開。「お肉を卒業してから、隙間時間を利用して少しずつですが精進料理を学んでいます」と明かし、精進料理について「手間暇かける時間は無い！とつい時短に頼りがちだったけど、精進料理を学びはじめたら考え方が変わった気がしています」とつづっている。写真には、車麩の生姜焼きや茄子の味噌田楽などがワンプレートに盛り付けられた精進料理が写っている。
また「お肉を卒業した一番のきっかけは、愛犬さくらとのお別れでした」と明かし、「話せないだけで、動物にはみんな心がある」と思いを吐露。「私の娘は、私の考え方を理解した上でお肉は食べたいと話してくれたのですが、それで良かったと思っています」「選択肢があるということはこのご時世幸せなことですよね」としている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「丁寧に作られてて尊敬」「精進料理への向き合い方素敵」「さまざまな選択があるのはいいことですよね」「娘さんにもお話していて素晴らしい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆高垣麗子、精進料理への思い明かす
