　俳優の杉本哲太（60）が15日、自身のインスタグラムを更新。夏バテ防止のおいしそうな料理を披露した。

　杉本は「暑い朝はつるっと山芋の肉ぶっかけうどん パワーつけて今日も仕事行ってきます #ごはん記録#男飯 #ぶっかけうどん #山芋 #温玉うどん#スタミナごはん #夏バテ予防」とのコメントとともに、写真を1枚アップした。

　この投稿にファンからは「お店かと思いました！めっちゃ美味しそうです」「器、カトラリーも素敵です 哲太さんのご飯記録もっとみたいです！」「哲ちゃんが作ったの？美味しそう」「美味しそう＆元気出そう」などのコメントが寄せられている。