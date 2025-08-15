60歳・杉本哲太、夏バテ予防の「#男飯」メニューを紹介「哲ちゃんが作ったの？美味しそう」「お店かと思いました」「器、カトラリーも素敵」
俳優の杉本哲太（60）が15日、自身のインスタグラムを更新。夏バテ防止のおいしそうな料理を披露した。
【写真】「哲ちゃんが作ったの？美味しそう」杉本哲太が披露した夏バテ防止の「#男飯」
杉本は「暑い朝はつるっと山芋の肉ぶっかけうどん パワーつけて今日も仕事行ってきます #ごはん記録#男飯 #ぶっかけうどん #山芋 #温玉うどん#スタミナごはん #夏バテ予防」とのコメントとともに、写真を1枚アップした。
この投稿にファンからは「お店かと思いました！めっちゃ美味しそうです」「器、カトラリーも素敵です 哲太さんのご飯記録もっとみたいです！」「哲ちゃんが作ったの？美味しそう」「美味しそう＆元気出そう」などのコメントが寄せられている。
【写真】「哲ちゃんが作ったの？美味しそう」杉本哲太が披露した夏バテ防止の「#男飯」
杉本は「暑い朝はつるっと山芋の肉ぶっかけうどん パワーつけて今日も仕事行ってきます #ごはん記録#男飯 #ぶっかけうどん #山芋 #温玉うどん#スタミナごはん #夏バテ予防」とのコメントとともに、写真を1枚アップした。
この投稿にファンからは「お店かと思いました！めっちゃ美味しそうです」「器、カトラリーも素敵です 哲太さんのご飯記録もっとみたいです！」「哲ちゃんが作ったの？美味しそう」「美味しそう＆元気出そう」などのコメントが寄せられている。