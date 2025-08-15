JR±©±ÛÀþ¤ÎÆÃµÞ13ËÜ¤¬±¿µÙ¡¦¶è´Ö±¿µÙ¡¡¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤ÎÂç±«¤Ç¥À¥¤¥ä¤ËÍð¤ì
¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤ÎÂç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇJR±©±ÛÀþ¤Ï15Æü¡¢»³·Á¸©¾±ÆâÃÏÊý¤È¿·³ã¡¦½©ÅÄ¤ò·ë¤ÖÆÃµÞ¤¤¤Ê¤Û13ËÜ¤¬±¿µÙ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¥À¥¤¥ä¤¬Âç¤¤¯Íð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JR¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Ç¹ß¤Ã¤¿Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢JR±©±ÛÀþ¤Ï15Æü¸áÁ°6»þÂæ¤«¤é¿·³ã¸©Æâ¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤¬È¯À¸¤·¡¢¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤Ï¿·³ã¸©Æâ¤Î´ÖÅçー±Û¸åÁáÀî´Ö¤ÎÀþÏ©¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡ÖÆÃµÞ¤¤¤Ê¤Û¡×¤Ï¡¢¾å²¼¹ç¤ï¤»¤Æ17ËÜ¤Î¤¦¤Á13ËÜ¤¬±¿µÙ¤Þ¤¿¤Ï¶è´Ö±¿µÙ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö²÷Â®³¤Î¤¡×¤Ï¾å²¼1ËÜ¤º¤Ä¤¬±¿µÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀþÏ©¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤ÀÅÚº½¤ÎÅ±µî¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢15Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¤ËÆÃµÞ¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£16Æü¤ÏÊ¿¾ïÄÌ¤ê¤Î±¿Å¾¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢»³·Á¿·´´Àþ¤Ï6·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¿··¿¼ÖÎ¾E8·Ï¤Î¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ÖÎ¾¤Î±¿ÍÑ¤ÎÅÔ¹ç¤¬¤Ä¤«¤º¡¢15Æü¤Ë±¿Å¾Í½Äê¤À¤Ã¤¿Î×»þÎó¼Ö¤Î¤¦¤Á¾å²¼¹ç¤ï¤»¤Æ6ËÜ¤¬±¿µÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£