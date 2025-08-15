【7位〜12位】8月16日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】蠍座
総合運：★★★☆☆
ひとりで考えていると、どんどん迷いが大きくなることも、友だちと話しているとスッキリと気持ちがまとまる運気。少しでも考え込みそうになったら、仲のいい人に連絡してみて。話すときは、いきなり本題に入るのがポイントです。
心が揺れそうな恋愛運。「この人もいいかも」と、本命以外の誰かに目が向くかもしれません。ただ、その人には近づかないのが得策。友だちとして仲よくなるのなら、あなたの恋がさらに幸せになるためのアドバイスをもらえそうです。
金運
お金に関して、スピーディーにぬかりない判断ができる運気です。なにかを購入するときも、運用や貯蓄の方法などでも｢これがベスト｣と、感じたら信じてOK。また、お金に関する相談は、男性よりも女性にすると多くのヒントをもらえそう。
ラッキーアイテム：アイウエア
ラッキーカラー：ピンクゴールド
【8位】水瓶座
総合運：★★☆☆☆
「どうするべきか？」「なにがベストか？」と考え始めたら、一時停止。3回深呼吸をしたあと、最初に思いついたことに従いましょう。直感的に動いていくと、さらにいいアイディアが湧いてくる日です。
恋愛運
心の弱い部分を見せると、恋の相手との関係が大きく前進する可能性大！コンプレックスや、ほかの人に話していない悩みを打ち明けてみるといいでしょう。ひと言ずつ言葉を区切って、ゆっくりと話すのが運気を生かすポイントです。
金運
インスピレーションが冴える金運の日です。｢こうなるはずだ｣と感じたことは、いいこともそうでないことも、信じてみましょう。そして、その上で｢なにをするのがベストか｣と考えてみると、お金をグンと強く引き寄せられるはず！
ラッキーアイテム：ウェットティッシュ
ラッキーカラー：オフホワイト
【9位】蟹座
総合運：★★☆☆☆
普段以上に、人の気持ちを深く理解できる日です。「わかるよ」と寄り添って「こう思うよね」と人の気持ちを代弁してみて。ただし、誰かの悪口が始まりそうになったら、話題を切り替えてしまうことがポイントです。
恋愛運
どんな考え方をしているのか、これまでどんな経験をしてきているのか、相手についてたくさん知りたいという気持ちをそのまま伝えてください。決して否定せずに話を聞いていると、心のつながりがしっかりと強くなる日です。
金運
支払いの方法や予算など、自分のなかでのお金のルールを、今日は｢どうでもいい｣と感じてしまうかも。ただ、そのルールを守ることが、金運を守ることにもつながる日です。冷たい水を飲んだり、散歩をしたりして、気分転換すると〇。
ラッキーアイテム：ランタン
ラッキーカラー：パープル
【10位】双子座
総合運：★★☆☆☆
普段は気にならないことでも、今日は「そんなのおかしい！」と感じる可能性が。ただ、おいしいものでお腹が満たされれば心も安定。食事もおやつも、大好物を選ぶと〇。ちょっと贅沢をすると、運気もアップします！
恋愛運
冷静になれば魅力など感じない人に、強烈に惹かれてしまうかも。本命がいるのなら「これはすぐに消える気持ちだ」と受け止めていて。出会いを求めている場合にも、深入りしないことが大切。ただ、友だちとして仲よくなるのはOK。
金運
｢こうするといいよ｣と、お金に関してアドバイスをしてくれる人がいるかもしれません。しかし今日は、そのまま取り入れるのはNG。情報として受け止めて、自分の方法を貫くと、後から教えてもらったことも上手に生かすことができます。
ラッキーアイテム：麺類
ラッキーカラー：ライラック
【11位】天秤座
総合運：★☆☆☆☆
ちょっとした食い違いから「許せない」と思うほど怒りが湧いてしまう、そんなことがあるかもしれない日です。意識的に人との距離を空けておくといいでしょう。ひとりの時間が長いほど、人との関わりも平和になります。
恋愛運
恋人との関わり方や出会いに対する行動など、自分のなかで「このままでいいのだろうか？」という疑問が生まれるかもしれません。結論を急ぐのはNG。変化や成長のためのヒントなのだと受け止め、自分にできることを考えてみて。
金運
自分よりも経験豊富な人から、お金に関するアドバイスをもらえそうな運気の日です。もしかしたら反感を覚える場面もあるかも。ただ、そこで話を終わらせず、最期まで聞いてみてください。最後には聞いてよかったと思えるでしょう。
ラッキーアイテム：パソコン
ラッキーカラー：ワインレッド
【12位】射手座
総合運：★☆☆☆☆
目標達成に向けて、とことん自分を追い込める日です。それをストレスではなく充実感にするためには、休憩を挟みながら物事に取り組むのがポイント。また、ひと休みするときには、自分を労う気持ちを忘れずに。
恋愛運
ほかの人は気づいていない魅力を発見できそうな日。恋の相手に対して「素敵だな」と感じたら、真っ先に本人に伝えてください。その部分に気づいてもらえたということが、相手にとっては大きな喜び。関係も進展しそうです。
金運
きちんとお金のことを計画すると、金銭面について心が落ち着いていく日です。なににどれだけのお金を使うのがバランスがいいのか、それを改めて見直してみて。ただ、厳しすぎる計画を立てないことが大きなポイントです。
ラッキーアイテム：Tシャツ
ラッキーカラー：アイボリー