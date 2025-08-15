¡Ö¥Ø¥Ó¥á¥¿¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤è¤¯Ê¹¤¯¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡©
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥Ø¥Ó¥á¥¿¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥Ø¥Ó¥á¥¿¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²»³Ú¤Ë´Ø¤ï¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥á¥¿¥ë¡Êheavy metal¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Ø¥Ó¥á¥¿¤È¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾Î¤Ï¡¢¥ê¥º¥à¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¶âÂ°Åª¤ÊÅÅ»Ò²»¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô