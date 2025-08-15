超大型犬とギャルの微笑ましい光景がInstagramアカウント「guradayo」に投稿されました。投稿は記事執筆時点で293万再生を突破、「思春期の男の子みたいｗ」「散歩しててよかったと思う瞬間あるあるw」「警戒心０ですごい」と人気を集めています。

【動画：『ヤバーーーイ！』超大型犬の散歩中、2人のギャルと出会った結果…もはや人間？『思春期のような反応』】

超大型犬とお散歩してたら…

Instagramアカウント「guradayo」の投稿主さんの家では、たくさんのわんこが暮らしています。今回は、グレートピレニーズの『グラ』ちゃんとドーベルマンの『デューク』ちゃんをお散歩したときのエピソードを紹介してくれました。

2匹が歩いていると、「ヤバーーーイ！」と近づいてきたのは2人のギャル！迫力満点の2匹の姿に臆することなく、さっと腰を下ろして撫でてくれたのだといいます。ギャルたちのストレートな愛情表現に、グラちゃんとデュークちゃんは嬉しくて仕方ない様子だったとか。とくに、グラちゃんはギャルにくっつくように背中を向けて座ったのだそうです。

思春期のような反応に爆笑！！

ギャルたちのテンションは下がることを知りません。「可愛い～！」「やばーい！」と黄色い声で盛り上がる様子に、グラちゃんの反応は…。なんと、嬉しくて飛びつくわけでもなく、シレッとした顔で撫でられていたのだとか。感情を表に出せない「思春期の男子」のような姿に、思わず笑いがこみあげます…！

グラちゃんは、ギャルによほどくっついていたようです。そのお尻のフィット感に、ギャルも「超フィットしてるw」と大喜び。グラちゃんの重みすらも可愛いようで、「重みが可愛い」と撫でてくれたといいます。

ファンサをする…？しない…？

たくさん撫でてくれたギャルたちに、思わず感謝の気持ちが込み上げてきたグラちゃん。ファンサービスをしようと、ギャルたちを振り返ったそうです。しかし、やはり格好つけたい気持ちが勝った模様…。

結局なにもせず首を戻して、至福の表情で最後まで撫でられ続けていたとか。可愛くて優しいギャルたちに、ツンデレっぷりが爆発してしまったグラちゃんなのでした♡

この投稿には、「重みが可愛い♡って私も言われたい」「本当に動物好きなのがよくわかる」「かわいいの単語が大好物なんですね」など、多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「guradayo」には、他にもわんこたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。気になる方は是非チェックしてみてくださいね！

