²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¿·¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¡ª¡¡³Æ¹ñ¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¦ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Þ¤È¤á

¡¡º£½µËö¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿ºÆÍè½µËö¤«¤é¥»¥ê¥¨A¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬³«Ëë¤·¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡²¤½£¤ÇÀï¤¦¼ç¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£µºÜ¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó½ç¡ÊGK¢ªDF¢ªMF¢ªFW¡Ë¡¢¸Þ½½²»½ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ï8·î15Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É
1Éô
DF¹â°æ¹¬Âç¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ë
MF±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ë
MF³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
MFÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë
MF»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë
2Éô
DF¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
MF´äÅÄÃÒµ±¡Ê¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡Ë
MFºä¸µÃ£Íµ¡Ê¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë
MFÀ¥¸Å¼ù¡Ê¥¹¥È¡¼¥¯¡Ë
MFÊ¿²ÏÍª¡Ê¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
MFÆ£ËÜ´²Ìé¡Ê¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡Ë
MF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
FWÂç¶¶Í´µª¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡Ë
FW¸Å¶¶µü¸è¡Ê¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢
1Éô
GKÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó
1Éô
MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë
FWÀõÌîÂóËá¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë
2Éô
DF´îÂ¿°íÌé¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥ÀB¡Ë
¥É¥¤¥Ä
1Éô
GKÄ¹ÅÄßº ¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë
DF°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë
MFÀîùõñ¥ÂÀ ¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
MFº´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
MFÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë
MFÆ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë
MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë
FWÊ¡ÅÄ»Õ²¦¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë
FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë
2Éô
DF¾¾ÅÄÈ»É÷¡Ê¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ë
MF½©»³Íµµª¡Ê¥À¥ë¥à¥·¥å¥¿¥Ã¥È¡Ë
MF¥¢¥Ú¥ë¥«¥ó¥×¿¿Âç¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë
MF¸ÅÀîÍÛ²ð¡Ê¥À¥ë¥à¥·¥å¥¿¥Ã¥È¡Ë
MF»°¹¥¹¯»ù¡Ê¥Ü¡¼¥Õ¥à¡Ë
MF²£ÅÄÂçÍ´¡Ê¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ë
3Éô
MFÄöÌÀÆüËã¡Ê¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¶¡Ë
MF²Ö¾ëÎÖÅÍ¡Ê¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¶¡Ë
MF¿åÂ¿³¤ÅÍ¡Ê¥í¡¼¥È¥ô¥¡¥¤¥¹¡¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥È¡Ë
FW¾å·îÁÔ°ìÏº¡Ê1860¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹
1Éô
DFÀ¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¡Ë
MFÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
FW¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¡Ê¥ª¥»¡¼¥ë¡Ë
2Éô
DF´Øº¬Âçµ±¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë
MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë
3Éô
FW¹â²¬Îâñ¥¡Ê¥ô¥¡¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À
1Éô
DFÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë
DFËè·§ÚðÌð¡ÊAZ¡Ë
DFÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë
MFº´Ìî¹ÒÂç¡ÊNEC¡Ë
MF»°¸Í½Ø²ð¡Ê¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡Ë
FW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë
FW¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡Ë
FW±ö³·ò¿Í¡ÊNEC¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë
1Éô
MFÊ¡°æÂÀÃÒ¡Ê¥¢¥í¥¦¥«¡Ë
MF¼éÅÄ±ÑÀµ (¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
2Éô
DF¥¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¿¥¤¥é¡¼¡Ê¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥ì¥ó¥»¡Ë
MF¹â¶¶Í§Ìð¡Ê¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥ì¥ó¥»¡Ë
MF±ÊÅÄÞæÂÀÏ¯¡Ê¥Ý¥ë¥ÈB¡Ë
FW¾åºû´Ó·õ¡Ê¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥ì¥ó¥»¡Ë
¥Ù¥ë¥®¡¼
1Éô
GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
GKÌîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡Ë
DFÂçÆîÂóËá¡Ê¥ë¡¼¥ô¥§¥ó¡Ë
DFÌÚÂ¼À¿Æó¡Ê¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¡Ë
DFÃ«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
DFÈªÂç²í¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
MFÌÀËÜ¹Í¹À¡Ê¥ë¡¼¥ô¥§¥ó¡Ë
MF°ËÆ£ÆØ¼ù¡Ê¥Ø¥ó¥È¡Ë
MF°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë
MF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
MF¹ËÅçÍªÅÍ¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡Ë
MF¾¾ß·³¤ÅÍ¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
MF»³ËÜÍý¿Î¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
FW¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
FWºäËÜ°ìºÌ¡Ê¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¡Ë
2Éô
MFÀÆÆ£¸÷µ£¡Ê¥í¥ó¥á¥ë¡Ë
MFÊÝÅÄ·ø¿´¡Ê¥è¥ó¥°¡¦¥Ø¥ó¥¯¡Ë
MF²£»³ÊâÌ´¡Ê¥è¥ó¥°¡¦¥Ø¥ó¥¯¡Ë
MFµÈ±ÊÌ´´õ¡Ê¥è¥ó¥°¡¦¥Ø¥ó¥¯¡Ë
FWÆ»ÏÆË¡Ê¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¡Ë
¥Á¥§¥³
1Éô
DF¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É
1Éô
DF¾®ÎÓÍ§´õ¡Ê¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¡¦¥Ó¥ã¥¦¥£¥¹¥È¥¯¡Ë
MF¼êÅè½¨¡Ê¥¢¥ë¥«¡¦¥°¥Ç¥£¥Ë¥ã¡Ë
MF¹ß·Åô´î¡Ê¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¡¦¥Ó¥ã¥¦¥£¥¹¥È¥¯¡Ë
MF¿¹²¼Î¶Ìð¡Ê¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¡Ë
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯
1Éô
DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë
FWÆâÌî¹ÒÂÀÏº¡Ê¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¡Ë
FWÊ¡ÅÄæÆÀ¸¡Ê¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¡Ë
¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢
1Éô
DF¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡Ê¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ë
DF¥Ï¡¼¥Õ¥Ê¡¼¡¦¥Ë¥Ã¥¡ÊSV¥ê¡¼¥È¡Ë
MFÀîÂ¼ÂóÌ´¡Ê¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ë
FWËÌÌîñ¥ÂÀ¡Ê¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ë
¥¹¥¤¥¹
1Éô
DF¾ïËÜ²Â¸ã¡Ê¥Ð¡¼¥¼¥ë¡Ë
MF°ÂÉôÂçÀ²¡Ê¥ë¥Ä¥§¥ë¥ó¡Ë
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É
1Éô
DF°ðÂ¼È»æÆ¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
MF´ú¼êÎç±û¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
FWÁ°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
FW»³ÅÄ¿·¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
1Éô
DF¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¡Ë
DFÅçÍ¤À®¡Ê¥Ï¥ó¥Þ¥ë¥Ó¡¼¡Ë
¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼
1Éô
GK¸¢ÅÄ½¤°ì¡Ê¥Ç¥Ö¥ì¥Ä¥§¥Ë¡Ë
¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó
MFÂ¼ÅÄÀ»¼ù¡Ê¥¹¥à¥¬¥¤¥È¡Ë
¥é¥È¥Ó¥¢
1Éô
MF¹õÀî½ß»Ë¡ÊFK¥È¥¥¥¯¥à¥¹2000¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É
1Éô
MFÅÄÃæ°¡ÅÚÌ´¡ÊFC¥³¡¼¥Æ¡¼¥Ú¡¼¡Ë
