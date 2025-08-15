「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のピン芸人、三浦マイルド（47）が15日、X（旧ツイッター）を更新。自身が注目する政治家からアカウントのブロックを受けていることを明かし、困惑をつづった。

三浦は「日本共産党にも素晴らしい方がおられるんだな、大門実紀史先生」と参議院議員の名前を挙げたが、「これから注目しようと思いきや、ブロックされてました」と報告。

「政治家にブロックされたのをスクショとって、意気揚々とポストしてる人、痛々しいと思ってたんですが、これは個人的に面白かったのでポストしました」と説明し、「大門先生、僕の事を『この腐れネトウヨが』と思いブロックしたのでしょうか？何かの間違いであってほしいです」と思いをつづった。

この投稿に、一般ユーザーから「どんなに素晴らしいこと言ってても長年共産党にいる時点でお察し。本人の信条は『党を憎んで人を憎まず』だというのに今まで共産党と志位さんをやんわり批判くらいしかしていないマイルドさんをブロックとかどんだけケツの穴小さいねん。と。私も大門氏は共産党の良心と思ってたからこの対応は残念」などと反応。

こういったコメントが寄せられると、三浦は「いえいえ。政治家といえど人間ですから。大門実紀史さん僕のポストがよほど不快だったのでしょう」と返信。「『党を憎んで人を憎まず』とは素晴らしいですね。僕も江田島で農業やってる共産党のお婆ちゃんや、自民党の悪口をXに投稿しまくってる共産党のお爺ちゃんと仲良しになれる様に頑張ってみます」とつづった。