■隠毛が入ったチョコをもらった

【お悩みNo.109】昔は夏の風物詩の一つである怪談話や心霊特集をテレビでよく拝見しておりましたが、ここ最近少なくなってきました。

そこで、東ブクロさんにはこの暑い夏を乗り切れるような「ゾッとするお話」をお願いしたいです。

「ナナフシギ」のYouTubeで猥談と怪談を巧く融合させたお話をなさっていたのが印象的でしたので、ぜひお願いいたします。【PN:KAZ・41歳・女性・契約社員】

――夏の風物詩といえば怪談ですが、怖い話を聞かせてくださいとのことです。

なんでもありですねこの連載。井下好井の好井まさおさんやと思ってるんですかね。

芸人になったばかりの頃、飲み会が終わって大阪のなにわすじを歩いていました。季節は冬、時間は深夜2時ぐらいでしたからすっかり冷え込んで、人通りもほとんどありません。

すると、ちょっとやばそうなおじさんと目があったんです。こっちにゆっくりとした足取りで近づいてきてね、最初は酔っ払いかなと思ったんですが、意外としっかりとした口調で「〜組の事務所がどこにあるか知ってるか？」と聞かれたんです。

それは誰もが聞いたことあるような有名な組でした。でも事務所がどこにあるかなんてわかりません。

正直なところすぐに逃げ出したかったですよ。だけど、このおじさんを怒らせたらいけないなって直感が働いたんでしょうね。

「知らないですね」

丁寧な口調でそう答えたら、おじさんはニヤッと笑って、「知らんでよかったなあ」と言いながら僕に向けてコートの下から拳銃を見せたんです。

本物かどうかはわかりませんでした。だけど黒く光った拳銃らしきものをしっかりと見ました。そのあとどうやって別れたかは覚えてないんですけど、家に帰るまでにだんだん酔いが覚めて、恐怖が込み上げてきました。おじさんがその後どうなったかはわかりません。

――意外とちゃんとした話を聞かせていただきました。ファンで怖い思いをしたことはありますか？

これはテレビで言ったことあるんですけど、ずっと応援してくれてた子がいて、いつも手紙とか差し入れをくれていたんです。ちょっと陰のある子でね、いつも「結婚して」って言ってくれて、僕が笑って流すような関係でした。

ある日、その子からお守りをもらいました。盗聴器とか入ってても嫌やなと、よくないとは思いましたが、中を開けたんです。そしたら黒いものが見えた。それは大量の髪の毛だったんです。

――下の毛？

縮れてはなかったから多分髪の毛だと思います。しばらくして、その子はパタッと来なくなった。ある時、手紙が来てね。海外で結婚して子供ができましたと。

――芸人はモテるんですね。

若手の頃は、ファンが家までついてくる、というのは結構ありました。電車移動してると「ああついてきてるな」というのが2回ほどありました。

芸人はこういう目に遭っているやつ多いと思います。朝起きたら、ファンの子が自転車置き場に立ってたり、隠毛が入ったチョコをもらったり。

――さすがにゾッとしますね。

あとは、60歳をとっくに超えているのにチアリーダーみたいな格好してるおばあさん。短いスカート履いてて、足が細いのが自分の武器だと思ってるんでしょう。本来だったらパンツを見えないようにするのを、ギリギリ見えるくらいのミニを履くということは、やはりセックスアピールなんでしょう。

自分が一番輝いていた頃の気持ちをずっと引きずってるのかな。後ろ姿で「オッ」と思って、近づいて老婆だと分かった時はやはりゾッとしますね。

■時間が味付けしてくれますから

【お悩みNo.110】私は20代の頃セックスが大好きで、アプリでいい人を見つけたらバンドマンと関係を持ったり楽しんでいました。

しかし一年ほど前から性欲がなくなり、ホルモンバランスも崩れ生理もこなくなり、注射を打ってもらっています。あんなに好きだったのに悲しいです。どうしたら性欲が戻ると思いますか？（旦那は気持ちよくないです）【PN. 夜だけにゃんこ・30歳・女性・専業主婦】

――性欲がなくなったことを悲しむ女性からの相談です。

今すぐにこの質問を送る前にオナニーしてほしいですけど。性欲が入るスイッチみたいなものがあればいいですよね。

――ブクロさんはセックスやる気スイッチは？

僕はもうちんこだけですね。本当にちんこしか感じないので。

――おちんちん＝人格。私はいまちんことしゃべってる。

なんでやねん。強いていうなら裏筋ですかね。裏筋はサブチャンネル？うるさいわ。昔の性欲が旺盛だった頃を思い出してほしい。写真フォルダを遡って、昔のセフレに連絡するのはありですかね。

――ブクロさんの写真フォルダの中身が気になります。

（スマホをいじりながら）いきなり有村昆さんとゴルフしてる写真が出てきました。ゴルフが多いかな。あとは当時乗ってた車とか。見せられない写真もたくさんありますね。

――昔の写真を見ているブクロさん、とても楽しそうです。

そうですね。楽しかったですね。あの子たち、今は何やってるんだろうと思って連絡したくなりました。彼女から昔の男に連絡したら返事くると思いますよ。

――そこにヒントがある。

一度セックスした鉱脈をもう一度探してみて、連絡とったらどうでしょう。新しい人に性欲を感じなくても、昔の人なら燃え上がるかもしれません。やっぱり自分がいいなと思った人が一番いいんです。

――たしかに、歳をとってからは同じAVばかり見てしまいます。

この子も新規に探すのめんどくさいかもしれないけど、昔のだったらありえますよね。そして5年も経てば新鮮ば気持ちになる。時間が味付けしてくれますから。

5年前のセックスした人なんてもう新規と同じ。一度関係を持った人に連絡してみるのがいいと思います。当時はできなかったプレーを楽しんでほしいですね。

