ÉÙÀîÍªÂÀ»á¡¡¥¤¥±¥á¥óÄ¹ÃË¡õ¡Ö³ØÀ¸ÎÀ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡×¤Î¼¡ÃË¤È¤Î¡ÖÍ§Ã£´¶³Ð¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¡×3¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Î½êÂ°¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÉÙÀîÍªÂÀ»á¡Ê48¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¡¦ÉÙÀîÎ©Ì´¡Ê¤ê¤º¤à¡á17¡Ë¤È¼¡ÃË¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ê¤º¤à¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¡²¼¤Î»Ò¤Ï³ØÀ¸ÎÀ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊ¸ÉðÎ¾Æ»´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¡¥Ñ¥Ñ¤Ï»Å»ö¤ÇÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«½¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²ñ¤¨¤¿»þ¤Ë¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤ÎÎ©Ì´¡¢¼¡ÃË¤È¼«¿È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÂ©»Ò¤¿¤Á¤è¡¡À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¡×¡ÖÍ§Ã£´¶³Ð¡×¡ÖÉÙÀîÎ©Ì´¡×¡ÖÉÙÀîÍªÂÀ¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Î©Ì´¤Ï23Ç¯¤Î¡ÖÂè36²ó¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ËÄ©Àï¤·¡¢±þÊçÁí¿ô1Ëü5155¿Í¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È15¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Û¤É¤ÎÈþ·Á¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍªÂÀ»á¤Ï°ÊÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÎ±³Ø¤«¤éÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍªÂÀ»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡¡ÍªÂÀ¤µ¤ó¤â¤ê¤º¤à¤µ¤ó¤âÄï¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»°·»Äï¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¡¡¼¡ÃË·¯ ¥Ñ¥Ñ¤ËÊ·°Ïµ¤»÷¤Æ¤ë¡¡¤ê¤º¤à¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ªÉãÍÍ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£