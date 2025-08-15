Áý¿å¤·¤¿Àî¤ËÎ®¤µ¤ì°ÂÈÝÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿Ê¡ÄÅ»Ô¤Î2¿Í¤ÈÈ½ÌÀ¡¡½¡Áü»Ô²¤ÇÈ¯¸«¤Î°äÂÎ¡¡Ê¡²¬
Ê¡²¬¸©Ê¡ÄÅ»Ô¤Ç¡¢Âç±«¤Ë¤è¤êÁý¿å¤·¤¿Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤ÏDNA´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢½¡Áü»Ô²¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¿Í¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡ÄÅ»Ô¤ÎÀ®¿Í¤ÎÃËÀ¤È½÷À¤Ç¤¹¡£¸©¤Ï2¿Í¤Î»áÌ¾¤äÇ¯Îð¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2¿Í¤Ï10Æü¡¢Ê¡ÄÅ»Ô¤ÇÁý¿å¤·¤¿Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Î°äÂÎ¤Ï13Æü¸áÁ°¡¢½¡Áü»Ô²28¥¥í¤Î³¤¾å¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤Ï14Æü¸áÁ°¡¢½¡Áü»Ô²25¥¥í¤Î³¤¾å¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤ÎÂç±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ï15Æü¸á¸å5»þÁ°¤Þ¤Ç¤Ë»à¼Ô2¿Í¡¢·Ú½ý¼Ô2¿Í¡¢²È²°¤ÎÂ»²õ¤ä¿»¿å¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬179·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£