俳優の武井咲（31）が、約8カ月ぶりにInstagramを更新し、最新ショットを披露。夫のEXILE・TAKAHIRO（40）が反応するなど、多くの反響が寄せられている。

【映像】武井咲、最新ショットやプライベートの様子（複数カット）

2017年9月、武井はTAKAHIROとの結婚を発表。7歳、3歳、生後6カ月と、3人の娘を育てている。

これまで、夏の京都を満喫する様子や、クリスマスツリーの前で笑顔を浮かべる写真など、プライベートの様子をInstagramで発信してきた武井。しかし、2024年12月31日の投稿を最後に、更新が途絶えていた。

武井咲 最新ショット

約8カ月ぶりとなる、2025年8月14日の更新では、ファッション＆ライフスタイル誌『VERY』のオフショットを公開。大きめの白のTシャツに黒のスカート、カーキのキャップを被ったカジュアルな装いでガードレールに腰掛ける姿などを披露している。

この投稿に、夫のTAKAHIROが「いいね！」をつけて反応。ファンからも「お久しぶりの投稿感謝です。お元気そうでなにより」「3人のお子さんがいるママに見えません。可愛すぎます」「5枚目が好みです〜。カジュアルな咲ちゃんも美しい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）