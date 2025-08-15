ºÇ¿·¤Î¥³¥áÊ¿¶Ñ²Á³Ê ÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÈÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç·ë²ÌÊ¬¤«¤ì¤ë È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Î¸ú²Ì¤Ë±¢¤ê
¡¡ºÇ¿·¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÈÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ìó1200Å¹ÊÞ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê Á°¤Î½µ¤è¤ê88±ßÃÍ¾å¤¬¤ê
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤ÉÁ´¹ñÌó6000Å¹¤Î8·î10Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï5kg¤¢¤¿¤ê3508±ß¤È¡¢Á°¤Î½µ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ7±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ìó1200Å¹ÊÞ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÁ°¤Î½µ¤è¤ê88±ß¹â¤¤3825±ß¤È¡¢2½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÃÊÁÊÆ¤Ï36±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ4436±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤Ï19±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ3477±ß¤È¡¢È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Î¸ú²Ì¤Ë±¢¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë