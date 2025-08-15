¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£±¡¥£°¡ó°Â¤ÇÂ³Íî¡¢¹á¹ÁÉÔÆ°»º¤ËÇä¤ê
¡¡£±£µÆü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£µÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£²£´£¹¡¥£²£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£¹£¸¡ó¡Ë°Â¤Î£²£µ£²£·£°¡¥£°£·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£¸£¹¡¥£¸£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£¹£¸¡ó¡Ë°Â¤Î£¹£°£³£¹¡¥£°£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂ³Íî¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£³£±£²£¶²¯£¸£·£²£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£µÃû£¸£¸£´£·²¯±ß¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±£´Æü¤Ï£²£·£°£±²¯£²£±£²£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Æâ³°´Ä¶¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤¬ºÆÇ³¤·¡¢ÊÆÍø²¼¤²¥Ú¡¼¥¹¤¬Æß²½¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡££±£´Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿£··î¤ÎÊÆ²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤ÏÁ°·îÈæ¤Ç£°¡¥£¹¡ó¾å¾º¤·¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê£°¡¥£²¡ó¡Ë¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Î¥³¥¹¥È¤ò²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢º£¸å¤â¾å¾º·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤È·üÇ°¤µ¤ì¤¿¡£¹á¹Á¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤ÇÊÆ¹ñ¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°èÆâ¶âÍø¤ÎÄã²¼´üÂÔ¤â¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤¤âÉÔ°Â»ë¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ»ØÉ¸¤Ç¤Ï¡¢£··î¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¤ä¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡¢£±¡Á£··î¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÅê»ñ¤Ê¤É¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÁ°²ó¤«¤é¿¤Ó¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¹á¹ÁÉÔÆ°»º¤¬°Â¤¤¡£¿·¹ã´ðÃÏ»ºÈ¯Å¸¡Ê£±£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£´¡ó¡¢¶åÎ¶ÁÒÃÖ¶ÈÃÏ»ºÅê»ñ¡Ê£±£¹£¹£·¡¿£È£Ë¡Ë¤È¹±´ðÃû¶ÈÃÏ»º¡Ê£±£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£´¡¥£¶¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡Ê£Å¥³¥Þ¡¼¥¹¡ËÃæ¹ñÂç¼ê¤ÎµþÅì½¸ÃÄ¡Ê£Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¡§£¹£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó°Â¡£Æ±¼Ò¤Î£´¡Á£¶·î´ü·è»»¤ÏÄ´À°¸åÍø±×¤¬£µ³ä¸º¤È¤µ¤¨¤º¡¢Åê»ñ²È¤Î¼ºË¾Çä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¶ä¹Ô¥»¥¯¥¿¡¼¤â²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Ãæ¹ñ¹©¾¦¶ä¹Ô¡Ê£±£³£¹£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó°Â¡¢¸òÄÌ¶ä¹Ô¡Ê£³£³£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó°Â¡¢¾·¾¦¶ä¹Ô¡Ê£³£¹£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó°Â¡¢Ãæ¹ñ·úÀß¶ä¹Ô¡Ê£¹£³£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñ¥»¥¯¥¿¡¼¤âÇä¤é¤ì¤ë¡£¿©Æù²Ã¹©¤Î¿À´§£È£Ä¡Ê£¸£²£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£·¡¥£·¡ó°Â¡¢Æ¦Æý°ûÎÁ¤Î°ÝÂ¾¥Ê¥¤¹ñºÝ½¸ÃÄ¡Ê£³£´£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£²¡ó°Â¡¢Â¨ÀÊÌÍ¡¦°ûÎÁ¤Î¹¯»ÕÐü£È£Ä¡Ê£³£²£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó°Â¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼´á¶ñ¤ÎÉÛÏ¥²Ä½¸ÃÄ¡Ê£³£²£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó°Â¡¢°ûÎÁ¤ÎÇÀÉ×»³Àô¡Ê£¹£¶£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï¹â¤¤¡£Ãæ¹ñ³¤³°¹¨ÍÎ½¸ÃÄ¡Ê£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¹¡ó¡¢·úÈ¯¹ñºÝÅê»ñ½¸ÃÄ¡Ê£±£¹£°£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¶¡ó¡¢±Û½¨ÃÏ»º¡Ê£±£²£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¹¡ó¡¢Î¶¸Ð½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¹£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£À¯ºö»Ù±ç¤ÎÆ°¤¤¬ÄÉ¤¤É÷¡£·Ð±ÄÆñ¤ÎÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¹ñÍ´ë¶È¤äÃæ¹ñ¿®Ã£»ñ»º´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¹ñÍ»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ê£Á£Í£Ã¡Ë¤òÆ°°÷¤·¡¢Çä¤ì»Ä¤ê½»Âð¤ÎÇã¤¤¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¤è¤¦¡½¡½¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÊÝ¸±¡¦¾Ú·ô¥»¥¯¥¿¡¼¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¿Í¼÷ÊÝ¸±¡Ê£²£¶£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±ÊÝ¸±½¸ÃÄ¡Ê£±£³£³£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¹â¡¢¿·²Ú¿Í¼÷ÊÝ¸±¡Ê£±£³£³£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó¹â¡¢Ãæ¿®·úÅê¾Ú·ô¡Ê£¶£°£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£±¡¥£°¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¹ñºÝ¶âÍ»¡Ê£³£¹£°£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£µ¡ó¹â¡¢Ãæ¿®¾Ú·ô¡Ê£¶£°£³£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£³¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¸ÄÊÌ³ôÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅ¤ÎµþÅì·ò¹¯¡Ê£¶£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£±¡¥£·¡ó¹â¡£Ãæ´Ö·è»»¤Î£²£·¡óÁý±×¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¶È³Æ¼Ò¤Ë¤âÇã¤¤¤¬ÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¿È¯¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£¸£³¡ó¹â¤Î£³£¶£¹£¶¡¥£·£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º¤¬¹â¤¤¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¢ÁÇºà¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢°åÌô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¶ä¹Ô¤Ï°Â¤¤¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î°ì³Ñ¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
