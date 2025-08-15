【あす16日（土）全国天気】

ポイント

・全国的に夏空雷雨に注意

・東海以西は猛暑続く

・熱中症警戒アラートが18府県に発表中

あす16日（土）は、全国的に晴れる所が多いでしょう。北日本は比較的、安定した晴天ですが、東日本や西日本は、あちらこちらで、にわか雨や雷雨がありそうです。特に関東は非常に不安定で、局地的には雷を伴った非常に激しい雨の降る所があるでしょう。晴れていても、天気急変のおそれがありますので、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

そして東海以西では、猛烈な暑さが続きます。予想最高気温は、日田で38℃、岐阜、山口、久留米で37℃、名古屋、京都、大阪、岡山、高松、佐賀、熊本で36℃などとなっています。関東ではいったん猛暑が和らぎますが、東北でも、山形や横手（秋田）で35℃など、猛暑となる所がありそうです。熱中症警戒アラートが東海から九州の18府県に発表されています。熱中症に厳重な警戒が必要です。

あす16日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 21℃（-3 真夏）

青森 20℃（-4 真夏）

仙台 22℃（-2 真夏）

新潟 22℃（-2 8月下旬）

東京都心26℃（＋1 熱帯夜）

名古屋 27℃（±0 熱帯夜）

大阪 28℃（＋1 熱帯夜）

広島 27℃（＋1 熱帯夜）

高知 26℃（＋1 熱帯夜）

福岡 26℃（-1 熱帯夜）

あす16日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 32℃（＋2 真夏）

青森 32℃（＋1 真夏）

仙台 32℃（-1 真夏）

新潟 32℃（＋3 真夏）

東京都心32℃（-2 真夏）

名古屋 36℃（-1 猛暑）

大阪 36℃（±0 猛暑）

広島 35℃（＋1 猛暑）

高知 34℃（＋1 真夏）

福岡 35℃（±0 猛暑）

【関東以西は猛暑と雷雨の一週間、北日本は断続的に雨】この先も太平洋高気圧に覆われ、東海以西では猛暑が続き、体温並みに上がる所も多いでしょう。関東でも、来週は都心を含めて、35℃以上の猛暑日の日が多くなりそうです。東海以西を中心に、記録的な猛烈残暑が続くかもしれません。熱中症に厳重な警戒が必要です。ただ毎日のように、激しい夕立のおそれがあります。一方、北日本は、次々と気圧の谷が通過し、変わりやすい天気で、度々雨が降る見込みです。