夏限定PEANUTSコラボ♡快適リカバリーウェア＆クロス登場

2025年8月13日～26日、阪急うめだ本店で開催される「うめだスヌーピーフェスティバル」に、休養時専用ウェアを手がけるベネクスが参加します。お花やフルーツをモチーフに、スヌーピーと仲間たちを描いた限定デザインの『コンフォートポンチ ハーフセットアップ』や『リカバリークロス＋』が登場。オンラインでは8月5日から先行販売中です♡

夏の休養に寄り添う限定リカバリーウェア

今回登場する『コンフォートポンチ ハーフセットアップ』は、価格22,000円（税込）、ユニセックス仕様のコットンブレンド素材で、さらっとした肌触りが魅力。

特殊繊維「PHT」を使用し、着るだけで上質な休養をサポートします。生地のしなやかさを活かす半ラバープリントで、かわいいPEANUTSデザインが心地よい時間に彩りをプラスします。

自信が持てる一枚を。LILY BROWN Lingerieの新作ブラが話題！

マルチに使える『リカバリークロス＋』



もうひとつの注目アイテムは、価格12,100円（税込）の『リカバリークロス＋』。ブランケットタイプで、肩掛けやひざ掛け、ポンチョ、シーツなど多用途に活躍。

PHT素材を採用し、室内外の寒暖差ケアにも最適です。ブラックとネイビーの2色展開で、持ち運びに便利な収納袋付き。旅行やお出かけのお供にもぴったりな限定デザインです。

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

夏限定♡PEANUTSと過ごす至福の休養時間

今年の夏は、スヌーピーたちと一緒に心と体を労わる休養時間を過ごしませんか。ベネクスの限定リカバリーウェア＆クロスは、デザイン性と機能性を兼ね備えた特別なアイテム。

阪急うめだ本店では8月26日まで、オンラインストアでは8月5日から先行販売。数量限定なので、お早めにチェックして、笑顔あふれる夏のひとときを手に入れましょう♪