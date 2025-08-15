「カフェ・ベローチェ」コミケ限定グッズ発売！ 3年目で初の「黒ねこ Tシャツ」が登場
「カフェ・ベローチェ」は、8月16日（土）と8月17日（日）の2日間限定で、コミックマーケットC106の開催に合わせた有明店限定オリジナルグッズとセットメニューを販売する。
【写真】スイカ×黒ねこがかわいい！ 初登場の「黒ねこ Tシャツ」
■遊び心のあるグッズ
今回発売される有明店限定オリジナルグッズは、キュートな黒ねこをデザインした「黒ねこ お楽しみ袋」、「黒ねこ Tシャツ」、「黒ねこ アクスタキーホルダー」、「黒ねこ 缶バッジ」、「黒ねこ 3in1充電ケーブル」、「巨大黒ねこ 型USBコンセント」の全6種類。
「黒ねこお楽しみ袋」は、“おうちで涼”がテーマの特別セットで、黒ねこ柄のハンドルが印象的な「黒ねこリネン風バッグ」をはじめ、「ねこ型製氷トレー」や「ねこ足グラス」、「黒ねこ缶バッジ」、「キラキラ ミニ色紙」の5点が入っている。
また、黒ねこオリジナルグッズの発売3年目にして初の「黒ねこ Tシャツ」も用意。カットされたスイカと黒ねこが描かれたデザインで、“美味しいところをお客様にお届けしたい”という想いを込めた、遊び心のある1枚に仕上がっている。
さらに、実用性とデザイン性を兼ね備えた「黒ねこ 3in1充電ケーブル」や「巨大黒ねこ 型USBコンセント」が登場するほか、当たり付きのカプセルトイで販売する「黒ねこ アクスタキーホルダー」や「黒ねこ 缶バッジ」もそろう。
それから、フードもしくはスイーツに、ドリンク、コミケ限定「クリアカード」が付く全7種のセットメニューも展開。「クリアカード」は中心部分が透明になっており、好きな景色を透かして楽しむことができる。
