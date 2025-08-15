Àï¸å80Ç¯¤Î¡È½ªÀï¤ÎÆü¡É¡¡Ä¹Àô»û¤Ç¤âÊ¿ÏÂ¤Î¾âÌÄ¤é¤·Ê¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Î¹Ö±é¤â¡Ú²¬»³¡Û
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î½ª·ë¤«¤é¤¤ç¤¦¡Ê15Æü¡Ë¤Ç80Ç¯¤Ç¤¹¡£Èá»´¤ÊÀïÁè¤ò2ÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£³ÆÃÏ¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀï¸å80Ç¯¤Î¡È½ªÀï¤ÎÆü¡É¡¡Ä¹Àô»û¤Ç¤âÊ¿ÏÂ¤Î¾âÌÄ¤é¤·Ê¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Î¹Ö±é¤â¡Ú²¬»³¡Û
¡Ê¾â¤Î²»¡Ë
²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÄ¹Àô»û¤Ë¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¾â¤Î²»¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸²½¤ä¶µ°é¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤òÌÜ»Ø¤¹²¬»³¥æ¥Í¥¹¥³¶¨²ñ¤¬ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ªÀï¤ÎÆü¤Î¼°Åµ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥·¥å¥¶¥ó¥Ê¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ê¥¢¥ó¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê2022Ç¯¡Ë2·î¤Î24Æü¤Ë¡ÊÀïÁè¤¬¡Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î°ìÈÖÉÝ¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¡×
¼°Åµ¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¥·¥å¥¶¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¹Ö±é²ñ¤â³«¤«¤ì¡¢Ê¶Áè¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¢¤ëÊì¹ñ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¡Ë
¡Ö»ä¼«¿ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤Î¾ðÊó¡¢ÀïÁè¤Î¾ðÊó¤ò¸åÀ¤¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÊ¿ÏÂ¤Ë¶á¤Å¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤âÀïË×¼Ô¤òÅé¤à¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²ÇÒ¼Ô¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤È¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Ë»²¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Àï¸å80Ç¯¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë·Þ¤¨¤¿¡È½ªÀï¤ÎÆü¡É¤Ç¤¹¡£