¡Ö¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡×ÀðÄ®¸ø±à¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó°äÂÎ¡¡¸ø±àÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤äÉÔ°Â¤ÎÀ¼¡¡»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¡¡Âçºå¡¦ËÌ¶è
¡¡¸ø±à¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¡£·Ù»¡¤¬»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Êµ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ë¡Ö¸½ºß¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë´Õ¼±³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ø±àËÌÂ¦¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£±£µÆü¸á¸å£°»þ£±£µÊ¬¤´¤í¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÀðÄ®¸ø±à¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¸ø±àËÌÂ¦¤Î¿¢¤¨¹þ¤ßÉÕ¶á¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢±¦ÏÓ¡¦±¦Â¦¤ÎÆ¬Éô¡¦±¦¤ï¤Ê¢¤¬¸«¤¨¤¿¾õÂÖ¤ÇÂÎ¤ÎÂçÈ¾¤¬ÃÏÌÌ¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀÊÌ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤éÍøÍÑ¤ÎÂ¿¤¤¸ø±à¤À¤±¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¸ø±à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê»ö·ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ê¸ø±à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡Ë¡ÖÄË¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¶á½ê¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡·Ù»¡¤Ï»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ä»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£