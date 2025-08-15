»²±¡Áª¤ÇÆó½ÅÅêÉ¼¤Î»³Íü¡¦ËÌÅÎ¤Î¹âÎðÉ×ÉØ¡¢£±¿Í¤ËÇ§ÃÎ¾É¾É¾õ¡Ä´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤·¤¿¤³¤ÈËº¤ìºÆÅêÉ¼¤«
¡¡£··î£²£°Æü¤Î»²±¡Áª¤ÎÅêÉ¼¤ò½ä¤ê¡¢»³Íü¸©ËÌÅÎ»ÔÆâ¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¹âÎðÉ×ÉØ¤¬Æó½ÅÅêÉ¼¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢£²¿Í¤Ï´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÅêÉ¼Æü¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±¿Í¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ÔÂ¦¤Î³ÎÇ§¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼±¼Ô¤Ï¡ÖÁªµó¤Î¸øÀµ¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ê»Ô¤Ï¡Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ³ÎÇ§¤·´ÉÍý¤òÅ°Äì¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¤Î³ÎÇ§¥ß¥¹½Å¤Ê¤ë
¡¡»Ô´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Ï£··î£·Æü¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤³¤ÎºÝ¤Ë¤Ï»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Ì¾Á°¤ä½»½ê¤Ê¤É¤ò¸ýÆ¬¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¡£Áªµó¿ÍÌ¾Êí¤Ë£²¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤òÅÏ¤·¡¢£²¿Í¤Ï´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Åê³«É¼Æü¤Î£²£°Æü¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ÎºÝ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Æþ¾ì·ô¤¬¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢É×ÉØ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÅêÉ¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÅêÉ¼½ê¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ô¿¦°÷¤¬Áªµó¿ÍÌ¾Êí¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤Ï¡ÖÅêÉ¼¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¼çÄ¥¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤òºÆ¤Ó¸òÉÕ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²¿Í¤¬ÅêÉ¼¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¤Ã¤¿¸å¡¢»ÔÂ¦¤¬Ê£¿ô¿Í¤ÇºÆÅÙ³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆó½ÅÅêÉ¼¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¸©·Ù¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁÜºº¤Î²áÄø¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬Í×°ø¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Ê¤É¤¬Éâ¾å¤·¡¢¾õ¶·Åª¤Ë¡Ö¸Î°ÕÀ¤ä°¼ÁÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¸©·Ù¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»ÔÁíÌ³²Ý¤â¾ÜºÙ¤Ê·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö³ÎÇ§¤òÅ°Äì¤¹¤ì¤ÐËÉ¤²¤¿ÌäÂê¡£¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡þ
¡¡µì¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤ÇÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤Ê¤ê¡¢ºâ»º´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦À®Ç¯¸å¸«¿Í¤¬ÉÕ¤¤¤¿¿Í¡ÊÀ®Ç¯Èï¸å¸«¿Í¡Ë¤ÏÁªµó¸¢¤ò¼º¤¦¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²£°£±£³Ç¯£³·î¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¹ñ¤ËÁªµó¸¢¤Î³ÎÇ§¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¤³¤Îµ¬Äê¤ò¡Ö°ã·û¡¦Ìµ¸ú¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹ñ²ñ¤ÇÁªµó¸¢¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î²þÀµ°Æ¤¬À®Î©¤·¡¢Æ±Ç¯£··î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ÏÌó£±£³Ëü£¶£°£°£°¿Í¤ÎÁªµó¸¢¤¬²óÉü¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²þÀµ¤ËÈ¼¤¤¡¢È½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¿Í¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔÀµÅêÉ¼¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¸»ú¤ò½ñ¤±¤Ê¤¤¿Í¤ÎÂåÍý¤ÇÅêÉ¼¤¹¤ëÌò³ä¤òÅêÉ¼½ê¿¦°÷¤é¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤â¹Ö¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎËÌÅÎ»Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎÂ¦¤¬ÅêÉ¼¼Ô¤Î¾õÂÖ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥±¡¼¥¹¤¬ºÆ¤Óµ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Î£¶£µºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¡Ê³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢£´·î£±Æü»þÅÀ¤Ç£²£µËü£´£°£¹£³¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÌó£±³ä¤òÀê¤á¤ë£²Ëü£¸£µ£±£³¿Í¤¬°ìÄê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁªµóÀ©ÅÙ¤Ë¾Ü¤·¤¤¼¢²ìÂç¤ÎÅÏÊÕ¶ÇÉ§¶µ¼ø¡Ê·ûË¡³Ø¡Ë¤Ï¡¢²¾ÅêÉ¼¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤¬Í¸ú¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡²¾ÅêÉ¼¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤¬ÅêÉ¼´ÉÍý¼Ô¤«¤éËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÅêÉ¼¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Í¸¢¼Ô¤¬²¾¤Ë¹Ô¤¦ÅêÉ¼¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ËµÆþ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²¾ÅêÉ¼ÍÑÉõÅû¤ËÉõ°õ¤·¤Æ¤«¤éÅêÉ¼È¢¤ËÆþ¤ì¤ë¡£ÉõÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ï³«É¼´ÉÍý¼Ô¤¬¿³ºº¤·¡¢¼õÍý¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë³«Éõ¤µ¤ì¤Æ³«É¼¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¶µ¼ø¤Ï¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¾ÅêÉ¼¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£