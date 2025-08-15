¸©´ôÉì¾¦¡¦²£»³²¹Âç

¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£±£°Æü¡¡¢¦£²²óÀï¡¡¸©´ôÉì¾¦¡½Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¡Ê£±£µÆü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë

¡¡Âè£´»î¹ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤­º¸¼ê»Ø·çÂ»¤Îµå»ù¡¦¸©´ôÉì¾¦¤Î²£»³²¹Âç³°Ìî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢£·ÈÖ¡¦±¦Íã¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£´ôÉìÂç²ñ¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ç¡¢£±²óÀï¤ÎÆüÂç»³·ÁÀï¤Ç¤Ï£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£»³¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£

¡þ¸©´ôÉì¾¦¡ÊÀè¹¶¡Ë

¡ÊÆó¡Ë¶ðÀ¥¡¡ÍÛÂº¡¡

¡ÊÍ·¡Ë°ð·§¡¡ºù»Ë

¡Ê»°¡ËÆâ»³¡¡¸µÂÀ

¡Ê°ì¡Ëºä¸ý¡¡Ï©Êâ

¡Êº¸¡ËµÜÀî¡¡Å´Ê¿

¡ÊÊä¡Ë¾®Áù¡¡ÎÇÌé

¡Ê±¦¡Ë²£»³¡¡²¹Âç

¡ÊÅê¡Ë¼ÆÅÄ¡¡ÁóÎ¼

¡ÊÃæ¡ËÅÏÊÕ¡¡Íþ³¤

¡þÅì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¡Ê¸å¹¶¡Ë

¡ÊÍ·¡ËÊ¡Åç¡¡ÍÛÆàÂÁ

¡ÊÃæ¡ËÄ¹Ç÷¡¡²Æµ±

¡Ê±¦¡ËÊ¿Ãç¡¡¹§Êå

¡Êº¸¡ËÂç²ì¡¡À±µ±

¡ÊÆó¡ËËÙÅÄ¡¡±ä´õ

¡Ê°ì¡ËºêÀî¡¡ÀÄÇÈ

¡Ê»°¡Ë¶­¡¡Âó¼Â

¡ÊÊä¡ËÈæ²Å¡¡·òÂÀ

¡ÊÅê¡Ë¿åÌî¡¡±¦µþ