¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®äØÀéË¤¬£±£µÆü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÈÅÅ·â·ëº§¤·¤¿Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Ëà¼Õºáá¤·¤¿¡£
¡¡º£·î£±£°Æü¡¢½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê£³£°¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê£´£±¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾®äØ¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤ÆÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¯¤é¤¤¤Î»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡Ê³Ú²°¤Ç¡ËÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢·Ý¿Í¡¦ÄÅÅÄ¡ÊÆÆ¹¨¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¤È¤«¤¬¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤¿¡Ë¡£¥º¥Ü¥óÃ¦¤¤¤Ç¥Ñ¥ó¥¤¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¡£¥³¥ó¥³¥ó¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¼¡¤â·Ý¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬³«¤±¤¿¤éÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æó³¬Æ²¤Ï¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¡¢¾®äØ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä£±Ëç¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤Ã¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï£³¿Í·Ý¿Í¤¬Â³¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÃË¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤¤µ¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££´¿ÍÌÜ¤ËÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤¤¤µ¤ÄÍè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â·ù¤Êµ²±¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤½¤ÎÀá¤Ï¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£