THE ALFEEの最新シングル「HEART OF RAINBOW」が、オリコン週間シングルランキング(8/5発表)で初登場3位を記録した。これによって59作連続シングルトップ10入りを達成し、歴代男性アーティスト記録にて嵐を抜き単独1位となった。

THE ALFEEは最新シングル「HEART OF RAINBOW」リリースを記念して、9月7日に都内某所でスペシャルトークイベントを開催する。対象CD購入者から抽選で1,000名を招待する同イベントでは、メンバーが作品に込めた思いや制作の舞台裏など、ここでしか聞けないエピソードを語る予定だ。

さらにイベント当日、会場に足を運べない全国のファンや、抽選から惜しくも漏れてしまった方々の声に応えるべく、メンバー自らの発案で全国7都市の映画館にて同イベントのライブビューイング上映会が決定した。THE ALFEEが自身のトークイベントを映画館で同時上映するのは今回が初。チケットの1次先行受付は本日8月15日17:00より。

■＜THE ALFEE「HEART OF RAINBOW」リリース記念トークイベント＞上映概要

2025年9月7日(日)

・1回目：15:00開演

・2回目：17:00開演

※各回、約45分程度のイベントを予定(最大60分程度)

▼上映劇場

【北海道】

イオンシネマ江別

https://www.aeoncinema.com/cinema/ebetsu/

【東京都】

イオンシネマ板橋

https://www.aeoncinema.com/cinema/itabashi/

イオンシネマむさし村山

https://www.aeoncinema.com/cinema/musashino/

【愛知県】

イオンシネマ大高

https://www.aeoncinema.com/cinema/oodaka/

【大阪府】

イオンシネマ茨木

https://www.aeoncinema.com/cinema/ibaraki/

イオンシネマ四條畷

https://www.aeoncinema.com/cinema/shijonawate/

【福岡県】

イオンシネマ福岡

https://www.aeoncinema.com/cinema/fukuoka/

▼チケット

2,500円(税込/全席指定)

※THE ALFEE「HEART OF RAINBOW」リリース記念トークイベント映画館上映は、対象商品の初回プレス分に封入されている「HEART OF RAINBOW」リリース記念トークイベント応募抽選用シリアルナンバーチラシ(全4形態共通)に記載のシリアルナンバーを使用し、抽選受付期間内に「ローソンチケット」よりご応募ください。

【1次先行受付】

受付期間：8月15日(金)17:00〜8月20日(水)23:59

https://l-tike.com/st1/alfee-heartofrainbow-themovie-01

【2次先行受付】

受付期間：8月21日(木)12:00〜8月25日(月)23:59

https://l-tike.com/st1/alfee-heartofrainbow-themovie-02

【直前販売】

受付期間：9月3日(水)17:00〜9月7日(日)11:00

https://l-tike.com/st1/alfee-heartofrainbow-themovie-03

■THE ALFEE＜Autumn Celebration 2025 HEART OF RAINBOW＞

10月09日(木) 東京・府中の森芸術劇場どりーむホール

open17:30 / start18:30

10月12日(日) 福岡サンパレスホテル＆ホール

open17:00 / start18:00

10月13日(月祝) 福岡サンパレスホテル＆ホール

open16:00 / start17:00

10月18日(土) 東京国際フォーラム ホールＡ

open17:00 / start18:00

10月19日(日) 東京国際フォーラム ホールＡ

open16:00 / start17:00

10月25日(土) なら100年会館

open17:00 / start18:00

10月26日(日) 大阪・東京建物 Brillia HALL(箕面市立文化芸能劇場)

open16:30 / start17:30

11月02日(日) 静岡・アクトシティ浜松

open17:00 / start18:00

11月08日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

open17:00 / start18:00

11月09日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

open16:00 / start17:00

11月16日(日) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

open17:00 / start18:00

11月22日(土) 新潟・上越文化会館

open17:00 / start18:00

11月24日(月休) 石川・本多の森 北電ホール

open16:30 / start17:30

11月29日(土) 広島上野学園ホール

open17:00 / start18:00

11月30日(日) 広島上野学園ホール

open16:00 / start17:00

12月05日(金) 栃木・宇都宮市文化会館

open17:30 / start18:30

12月07日(日) 埼玉・大宮ソニックシティ

open16:30 / start17:30

12月11日(木) 宮城・仙台サンプラザホール

open17:30 / start18:30

12月12日(金) 宮城・仙台サンプラザホール

open17:30 / start18:30

■THE ALFEE＜Winter Celebration 2025 HEART OF RAINBOW＞

12月23日(火) 東京・日本武道館

open17:00 / start18:00

12月24日(水) 東京・日本武道館

open17:00 / start18:00

12月29日(月) 大阪・大阪城ホール

open16:00 / start17:00

