THE ALFEE、新曲が快挙達成＋新曲発売記念イベントのライブビューイング決定
THE ALFEEの最新シングル「HEART OF RAINBOW」が、オリコン週間シングルランキング(8/5発表)で初登場3位を記録した。これによって59作連続シングルトップ10入りを達成し、歴代男性アーティスト記録にて嵐を抜き単独1位となった。
THE ALFEEは最新シングル「HEART OF RAINBOW」リリースを記念して、9月7日に都内某所でスペシャルトークイベントを開催する。対象CD購入者から抽選で1,000名を招待する同イベントでは、メンバーが作品に込めた思いや制作の舞台裏など、ここでしか聞けないエピソードを語る予定だ。
さらにイベント当日、会場に足を運べない全国のファンや、抽選から惜しくも漏れてしまった方々の声に応えるべく、メンバー自らの発案で全国7都市の映画館にて同イベントのライブビューイング上映会が決定した。THE ALFEEが自身のトークイベントを映画館で同時上映するのは今回が初。チケットの1次先行受付は本日8月15日17:00より。
■＜THE ALFEE「HEART OF RAINBOW」リリース記念トークイベント＞上映概要
2025年9月7日(日)
・1回目：15:00開演
・2回目：17:00開演
※各回、約45分程度のイベントを予定(最大60分程度)
▼上映劇場
【北海道】
イオンシネマ江別
https://www.aeoncinema.com/cinema/ebetsu/
【東京都】
イオンシネマ板橋
https://www.aeoncinema.com/cinema/itabashi/
イオンシネマむさし村山
https://www.aeoncinema.com/cinema/musashino/
【愛知県】
イオンシネマ大高
https://www.aeoncinema.com/cinema/oodaka/
【大阪府】
イオンシネマ茨木
https://www.aeoncinema.com/cinema/ibaraki/
イオンシネマ四條畷
https://www.aeoncinema.com/cinema/shijonawate/
【福岡県】
イオンシネマ福岡
https://www.aeoncinema.com/cinema/fukuoka/
▼チケット
2,500円(税込/全席指定)
※THE ALFEE「HEART OF RAINBOW」リリース記念トークイベント映画館上映は、対象商品の初回プレス分に封入されている「HEART OF RAINBOW」リリース記念トークイベント応募抽選用シリアルナンバーチラシ(全4形態共通)に記載のシリアルナンバーを使用し、抽選受付期間内に「ローソンチケット」よりご応募ください。
【1次先行受付】
受付期間：8月15日(金)17:00〜8月20日(水)23:59
https://l-tike.com/st1/alfee-heartofrainbow-themovie-01
【2次先行受付】
受付期間：8月21日(木)12:00〜8月25日(月)23:59
https://l-tike.com/st1/alfee-heartofrainbow-themovie-02
【直前販売】
受付期間：9月3日(水)17:00〜9月7日(日)11:00
https://l-tike.com/st1/alfee-heartofrainbow-themovie-03
■THE ALFEE＜Autumn Celebration 2025 HEART OF RAINBOW＞
10月09日(木) 東京・府中の森芸術劇場どりーむホール
open17:30 / start18:30
10月12日(日) 福岡サンパレスホテル＆ホール
open17:00 / start18:00
10月13日(月祝) 福岡サンパレスホテル＆ホール
open16:00 / start17:00
10月18日(土) 東京国際フォーラム ホールＡ
open17:00 / start18:00
10月19日(日) 東京国際フォーラム ホールＡ
open16:00 / start17:00
10月25日(土) なら100年会館
open17:00 / start18:00
10月26日(日) 大阪・東京建物 Brillia HALL(箕面市立文化芸能劇場)
open16:30 / start17:30
11月02日(日) 静岡・アクトシティ浜松
open17:00 / start18:00
11月08日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
open17:00 / start18:00
11月09日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
open16:00 / start17:00
11月16日(日) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
open17:00 / start18:00
11月22日(土) 新潟・上越文化会館
open17:00 / start18:00
11月24日(月休) 石川・本多の森 北電ホール
open16:30 / start17:30
11月29日(土) 広島上野学園ホール
open17:00 / start18:00
11月30日(日) 広島上野学園ホール
open16:00 / start17:00
12月05日(金) 栃木・宇都宮市文化会館
open17:30 / start18:30
12月07日(日) 埼玉・大宮ソニックシティ
open16:30 / start17:30
12月11日(木) 宮城・仙台サンプラザホール
open17:30 / start18:30
12月12日(金) 宮城・仙台サンプラザホール
open17:30 / start18:30
■THE ALFEE＜Winter Celebration 2025 HEART OF RAINBOW＞
12月23日(火) 東京・日本武道館
open17:00 / start18:00
12月24日(水) 東京・日本武道館
open17:00 / start18:00
12月29日(月) 大阪・大阪城ホール
open16:00 / start17:00
