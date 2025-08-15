Àé²ìÞæÂç¡¡6²óÅÓÃæ7K2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤â8¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¡¡Éüµ¢¸åºÇÂ¿¤Î93µå¤òÅê¤¸¤ë
¡þMLB ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹4¡¼3¥á¥Ã¥Ä(ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£5²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ2¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤¹¤ë¤â¡¢º£µ¨8¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4ÈÖ¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥ª¥º¥ÊÁª¼ê¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤ËÍÞ¤¨¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£2²ó¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°ÀèÆ¬¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ï¥ê¥¹¶Áª¼ê¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¡¢ÆóÅð¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆÌµ»à2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÂ³¤òÆÀ°Õ¤Î¡Ø¤ª²½¤±¥Õ¥©¡¼¥¯¡Ù¤Ç2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
3²ó¤Þ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ÂÇÀþ¤òÌµÆÀÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿Àé²ìÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é6ÈÖ¥ª¥¸¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ó¡¼¥ºÁª¼ê¤Ë95.7¥Þ¥¤¥ë(Ìó154¥¥í)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢Æ±ÅÀ¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£ÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤Ë¡¢Àé²ìÅê¼ê¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÅ·¤ò¶Ä¤°ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
5²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢6²ó¤Ë»Íµå¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ç2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£2ÈÖ¼ê¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥ºÅê¼ê¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òµö¤·¤Æ2¼ºÅÀÌÜ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸å¤ËÂÇÀþ¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¤¿¤á¡¢Àé²ìÅê¼ê¤Ë¹õÀ±¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¸å¡¢ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë5²ó2/3¤Ç93µå¤òÅê¤¸¤¿Àé²ìÅê¼ê¡£Ëè²óÃ¥»°¿¶¤òÃ¥¤¦ÎÏÅê¤Ç¡¢Èï°ÂÂÇ5¡¢Ã¥»°¿¶7¡¢Í¿»Íµå1¡¢2¼ºÅÀ¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç19»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ7¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.35¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£