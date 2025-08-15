¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÆâ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÈÀïÈÈ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¼º¶È¢ª56ºÐ¤ÇÍÄÃÕ±à¤Î±àÄ¹¤Ë¡Ä¸µÎíÀï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬7ºÐ²¼ºÊ¤ÈÀ¸¤È´¤¤¤¿¡È·ãÆ°¤ÎÀï¸å¿ÍÀ¸¡É
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿·ü¤±¤ÇÀï¤Ã¤¿ÎíÀïÅë¾è°÷¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢ÇÔÀï¸å¤ÏÏ«¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤Ë²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Öº¸ÏÓ¤Ë¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤½ýÀ×¤¬¡Ä¡×¸¶ÅÄÍ×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯99¡Ë¤Î¡È½ªÀïÁ°¡É¤È¡È½ªÀï¸å¡É¤òÂ³¤±¤Æ¸«¤ë
¡¡2016Ç¯¤Ë99ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¸¶ÅÄÍ×¤µ¤ó¤â¡¢ºÊ¡¦Àº¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡È·ãÆ°¤ÎÀï¸å¡É¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿°ì¿Í¤À¡£ÎíÀïÅë¾è°÷¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤ò½¸¤á¤¿¡ØÎíÀïÅë¾è°÷¤È»ä¤Î¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¸µÎíÀïÅë¾è°÷¡¦¸¶ÅÄÍ×¤µ¤ó¤¬À¸¤È´¤¤¤¿¡È·ãÆ°¤ÎÀï¸å¿ÍÀ¸¡É¤È¤Ï
¡¡¢¡¢¡¢¡
¸µÎíÀïÅë¾è°÷¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡È²á¹ó¤¹¤®¤ë±¿Ì¿¡É
¡¡Éü°÷¤·¤¿¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¶¿Î¤¤ÎÄ¹Ìî¤Ç¡¢ºÊ¤È»Ò¶¡2¿Í¡¢ÉÂ¼å¤ÊÊì¤ò¤«¤«¤¨¤Æ¿¦¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¸ø¿¦ÄÉÊü¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿¡¢¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÖÀïÈÈ¡×¤Î±Æ¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¡¢ÌëÃæ¤Ë¶õÀï¤ÎÌ´¤ò¸«¤Æ¡¢¤¦¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤â¿ôÇ¯¤ÎºÐ·î¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀï¸å¤Ï²ÈÆâ¤È2¿Í¤Ç¡¢²ÈÂ²8¿Í¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¤º¤¤¤Ö¤ó¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£É´À«¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢Æýµí¤ò»ô¤Ã¤Æºñ(¤µ¤¯)Æý(¤Ë¤å¤¦)¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É°ì¤Ä¤âÀ®¸ù¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ40¡Ê1965¡ËÇ¯¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¾Ü¤·¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¼«¼£²ñÄ¹¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬ÁêÃÌ¤ò¤â¤Á¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¼ã¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¾®³Ø¹»¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤òÂåÂØÃÏ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¤é²¿¤¬¤·¤«¤Î¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¼ÏÂ43¡Ê1968¡ËÇ¯¤ËÂ÷(¤¿¤¯)»ù(¤¸)½ê(¤¸¤ç)¡ØËÌÉô°¦»ù±à¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¸Ç¼¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¡»ã¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤Ã¤¿²È(¤«)Æâ(¤Ê¤¤)¤¬¡¢¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤¿¤é¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬½ç¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤É¤Ï¤È¤¦¤È¤¦ÍÄÃÕ±à¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¼ÏÂ47¡Ê1972¡ËÇ¯¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ï³Ø¹»Ë¡¿Í¤È¤·¤ÆÇ§²Ä¤µ¤ì¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£56ºÐ¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÀï¸å¶µ°é¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¡É
¡Ö¤³¤ì¤â±¿Ì¿¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Þ¤Ï¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¤ËÀ¸¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÀµÄ¾¤Ç¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¤·¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶áº¢¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¶µ°é¤¬°¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£ÍÄÃÕ±à¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¶µ°é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»Ò¶¡¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀëÅÁ¹çÀï¤ä¤Ã¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤Ê±à¼Ë¤ò·ú¤Æ¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤ÊÍ·¶ñ¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤ª¤À¤Æ¾å¤²¤¿¶µ°é¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ë¶É¤Í¡¢´¶¼Õ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤âÉÔÊ¿ÉÔËþ¤¬Àè¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ¤¬¼«Ê¬¤Î²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò»Ò¶¡¤ËÂ÷¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£½Î¤À¡¢½¬¤¤»ö¤À¡¢¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é¤µ¤»¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¡¢»Ò¶¡¤¬»Ò¶¡¤é¤·¤¯¿¤Ó¤Ê¤¤¤â¤Î¡£ËßºÏ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¤â±àÄ¹¤È¤·¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î·É°¦¤ò½¸¤á¡¢Ê¿À®22¡Ê2010¡ËÇ¯¡¢94ºÐ¤ÎÇ¯¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Àº¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÍÄ»ù¶µ°é¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤À¡£
¡¡°úÂà¤ÈÆ±¤¸Ç¯¡¢Ê¿À®22Ç¯11·î¡£70Ç¯¶á¤¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Àº¤µ¤ó¤¬¡¢87ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÃæ¤ÏÌÀÆü¤ò¤âÃÎ¤ì¤ÌÀïÆ®µ¡¾è¤ê¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¡¢Àï¸å¤Ï°ìÅ¾¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÀïÈÈ¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤ò¤µ¤ì¡¢¼º¶È¤·¤Æ¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ëÉ×¤ò»Ù¤¨¡¢·ãÆ°¤Î¾¼ÏÂ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿Àº¤µ¤ó¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¾®¤µ¤ÊÍÄÃÕ±à¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯²º¤ä¤«¤Ç¡¢Ëµ(¤Ï¤¿)ÌÜ(¤á)¤Ë¤Ï¹¬Ê¡¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÍÄÃÕ±à»ù¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÆüËÜ¿Í¤Îµ¤¼Á¤ÎÊÑ²½¤Ë¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¸ÍÏÇ¤¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Àº¤µ¤ó¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼¡¤Î½Õ¤ËÆþ±à¤·¤Æ¤¯¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÁ´°÷¤ÎÊ¬¤ÎÁððÞ(¤ï¤é¤¸)¤ò¡¢¿´¤ò¤³¤á¤ÆÊÔ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢
¡Ö¤³¤Îº¢¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤éÊÝ°éÎÁ¤ò°Â¤¯¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦¡¢·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤È¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÉÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ï¡×
¡¡¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¼ç¿Í¤Ï¤¢¤¢¸«¤¨¤Æ¡¢ÀïÁè¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿ÈÕ¤Ï¡Ä¡×
¡¡»ä¤¬ºÇ½é¤Ë¾å(¤¸¤ç¤¦)°´(¤·)¤·¤¿¡¢ÎíÀïÅë¾è°÷¤Î¾Ú¸À½¸¡ØÎíÀï¤ÎÀ¤µª¡Ù¡Ê¥¹¥³¥é¡¦1997Ç¯¡Ë¤Ç¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ°ÊÍè¡¢
¡ÖÎíÀïÅë¾è°÷¤ÇÍÄÃÕ±à¤Î±àÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤ê¡¢³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤¬°ú¤¤âÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿Í¤òÁª¤Ð¤ºÍè¤ë¤â¤Î¤Ïµñ¤Þ¤º¡¢¼èºà¤·¤¿¤Û¤¦¤Ï´î¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤Àº¤µ¤ó¤Ë¡¢
¡Ö¼ç¿Í¤Ï¤¢¤¢¸«¤¨¤Æ¡¢ÀïÁè¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿ÈÕ¤ÏÌëÄÌ¤·¡¢¶ì¤·¤½¤¦¤Ë¤¦¤Ê¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¿É¤¯¤Æ¡£Ç¯¤âÇ¯¤À¤·¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ÏÁ´Éô¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹......¡×
¡¡¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¿¿¼îÏÑ¹¶·â60¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤·¡¢²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¤â´öÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£Ä¹Ìî¤Î¸¶ÅÄÅ¡¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÉ¬¤º¡¢¼êºî¤ê¤ÎÎÁÍý¤äÄÒÊª¤Ç´¿ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ä¤â¤¤¤Ä¤·¤«¡¢¼Â¤ÎÁÄÉãÊìÂð¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÎíÀï¤Î²ñ¡×¤ÎÁí²ñ¤Ë¤â¡¢ËèÇ¯¡¢É×ºÊÂ·¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÆâ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¤È¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤«¤Í¤¬¤Í¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿´¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡Ê¿À®28¡Ê2016¡ËÇ¯5·î3Æü¡¢»àµî¡£µýÇ¯99¡£100ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò3¥õ·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£²ÈÂ²¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°Ç¯¤ÎÀï¸å70Ç¯¡ÊÊ¿À®27Ç¯¡Ë¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¿·Ê¹¤ä»¨»ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤¬µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ³¤¡¢¤½¤ì¤ËÎ§µ·¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤ËÈè(¤Ò)Ï«(¤í¤¦)º¤(¤³¤ó)Øà(¤Ñ¤¤)¤·¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡È¤¢¤ÎÀïÁè¡É¤ò¸ì¤êÂ³¤±¤¿ÍýÍ³
¡ÖÀïÁè¤Ç»à¤Ì¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ë²¿ÅÙ¤âÁø(¤¢)¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢¿Í¤ÎÌ¿¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼÷Ì¿¤Ï¿ÀÍÍ¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Ç¯´ó¤ê¤ÎÌÜ¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤ÎÀïÁè¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Îµ¾À·¤ÎÂå½þ¤È¤·¤ÆÆÀ¤¿Ê¿ÏÂ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÁÆËö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îò»Ë¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤¿ÀïÁè¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤Ï»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤â·ù¤À¤±¤É¡¢Ì¿¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¸ì¤êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀ¤Âå¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢¤Þ¤ºÊª¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¤Ç¤â¤½¤ÎÊª¤Î¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤±¤Ã¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ë¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡--¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Îº¸ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¾å¶õ¤ÇÉé¤Ã¤¿¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤½Æ(¤¸¤å¤¦)ÁÏ(¤½¤¦)¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯½Å¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤â¤¤Ã¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ê¿ÀÎ© ¾°µª¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë